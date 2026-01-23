Denunciaron a una policía por golpear a una mujer esposada dentro de la comisaría de Chimbas

Una cabo de la Policía de San Juan fue denunciada y ahora es investigada por la presunta golpiza contra una mujer detenida y esposada dentro de los calabozos de la comisaría de Chimbas. Fuentes del caso revelaron que una cámara de seguridad habría captado la violenta escena y eso puede ser clava en la avance de la causa por un presunto caso de apremios ilegales.

Fuentes judiciales contaron que el hecho se produjo en la madrugada del miércoles último en los calabozos de la Comisaría 17ma de Chimbas e involucra a una cabo que presta servicio en la Unidad Operativa del barrio Mariano Moreno. Si bien trascendió el nombre de la uniformada, desde la UFI Delitos Especiales aclararon que aún no está oficialmente identificada en la causa.

De acuerdo con las versiones conocidas, la presunta víctima es una mujer de apellido Quiroga, de 34 años y domiciliada en Villa General Dorrego, quien fue detenida en la madrugada del miércoles por una falta contravencional. Cerca de las 4.30, la arrestada se encontraba alojada en uno de los calabozos de la seccional y todavía permanecía esposada, según indicaron fuentes del caso.

En ese contexto, siempre según los trascendidos, ingresó al sector una mujer policía perteneciente a la Unidad Operativa del barrio Mariano Moreno, quien habría comenzado a insultar a Quiroga. Segundos después, le habría propinado algunos golpes pese a que la detenida estaba reducida y no ofrecía resistencia.

Como consecuencia de esa presunta agresión, la aprehendida presentó hematomas visibles, lo que encendió la alarma entre el personal que se encontraba de turno y derivó en la intervención de las autoridades judiciales. De hecho, la mujer fue examinada y, tras recuperar la libertad, se presentó en la UFI Delitos Especiales para radicar la denuncia correspondiente.

Una versión señala que el episodio habría quedado registrado por las cámaras de seguridad internas de la dependencia, material que ahora resulta clave para la investigación. La causa quedó en manos de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quien dispuso las primeras medidas, entre ellas el pedido de informes a la comisaría, el secuestro del libro de actas y del material fílmico. Si bien los policías de la Comisaría 17ma tendrían plenamente identificada a la cabo que supuestamente agredió a la detenida, de manera oficial aún no fue confirmada su identidad.