Empresario acusado de abusos: nuevos testimonios ponen al descubierto fiestas

El caso que conmociona al Colegio Palermo Chico sumó esta semana tres nuevos testimonios de menores , que se agregan a los siete anteriores, totalizando 10 relatos de chicos vinculados a la causa contra Marcelo Porcel , empresario acusado de abusar de compañeros de colegio de su hijo.

Las declaraciones se realizaron mediante Cámara Gesell durante la feria judicial, siguiendo el protocolo habitual cuando están involucrados menores. Cada testimonio debía ser seguido por una pericia psicológica , aunque la defensa de Porcel no se presentó al primer examen , que fue reprogramado para febrero.

Según fuentes judiciales, los relatos presentan coincidencias sobre la gravedad de los hechos denunciados: toqueteos, masajes, manoseos y contacto con partes íntimas de los menores, además de provisión de alcohol. Uno de los chicos relató la frase que hoy complica al empresario:

“A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”.

Uno de los menores pudo romper el silencio tres años después de los hechos, tras atravesar un cuadro psicológico complejo que le impedía relatar antes lo sucedido, según explicaron desde el entorno de las familias.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y del juez Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán los escritos correspondientes. Después de eso, el juez podría convocar a Porcel a indagatoria en un plazo estimado de 20 a 25 días.

El expediente judicial investiga hechos ocurridos entre 2022 y 2024. Según las denuncias, Porcel organizaba reuniones y fiestas en su domicilio de Godoy Cruz y en su oficina de Avenida del Libertador, donde los chicos, compañeros de los hijos del empresario, recibían alcohol y participaban de juegos y desafíos con premios en dinero.

Porcel continúa en libertad, con la obligación de notificar a la Justicia cada vez que realiza un movimiento. Un paso en falso podría constituir una falta a los requisitos impuestos. Sin embargo, ya registra dos incumplimientos: el primero, al mudarse de su departamento en Godoy Cruz a otro en la calle Demaría sin informar; y el segundo, un viaje a Uruguay para el casamiento de su sobrina, que debía terminar el 5 de enero, pero regresó el 19 de diciembre sin avisar.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso restricción de 300 metros con las víctimas, el Colegio Palermo Chico y el club GEBA, donde los menores practican deportes. Además, se ordenó el secuestro y peritaje de computadoras y celulares. En dos teléfonos marca Xiaomi, secuestrados en septiembre de 2024 en su domicilio de Godoy Cruz, los peritos hallaron imágenes clave.

Un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT) constató cinco imágenes vinculadas a la causa. Entre ellas, un adolescente desnudo de frente bajo la ducha, otra imagen de un chico vistiéndose al lado de una cama totalmente desnudo, y dos capturas de video del mismo menor desnudo en una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido, todas reconocidas por una de las víctimas y sus padres. La víctima identificó con precisión que el lugar era el baño que usaban los menores cuando se quedaban a dormir en el departamento de Porcel.

En el otro celular peritado, el especialista encontró tres imágenes de personas presuntamente menores de interés para la causa. Hasta el momento, Porcel no fue indagado.

La causa sigue en plena instrucción y con nuevos testimonios que refuerzan las denuncias. Las familias esperan que, una vez evaluados los informes psicológicos, la Justicia avance hacia la convocatoria a indagatoria y posibles medidas más severas contra el empresario.