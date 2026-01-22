jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Revelaciones que sacuden al colegio Palermo Chico

Empresario acusado de abusos: nuevos testimonios ponen al descubierto fiestas

Tres menores declararon esta semana sobre toqueteos, alcohol y fotos comprometedoras en fiestas organizadas por Marcelo Porcel. La causa ya suma 10 víctimas y la Justicia investiga imágenes halladas en dos celulares del acusado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El caso que conmociona al Colegio Palermo Chico sumó esta semana tres nuevos testimonios de menores, que se agregan a los siete anteriores, totalizando 10 relatos de chicos vinculados a la causa contra Marcelo Porcel, empresario acusado de abusar de compañeros de colegio de su hijo.

Lee además
el gordo tutuca ira al penal durante seis meses por multiples robos
Condena

"El Gordo Tutuca" irá al penal durante seis meses por múltiples robos
son dos los detenidos en san juan por los 64 kilos de cocaina y buscan al camionero norteno
Hallazgo

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño

Las declaraciones se realizaron mediante Cámara Gesell durante la feria judicial, siguiendo el protocolo habitual cuando están involucrados menores. Cada testimonio debía ser seguido por una pericia psicológica, aunque la defensa de Porcel no se presentó al primer examen, que fue reprogramado para febrero.

image

Según fuentes judiciales, los relatos presentan coincidencias sobre la gravedad de los hechos denunciados: toqueteos, masajes, manoseos y contacto con partes íntimas de los menores, además de provisión de alcohol. Uno de los chicos relató la frase que hoy complica al empresario:

“A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”.

Uno de los menores pudo romper el silencio tres años después de los hechos, tras atravesar un cuadro psicológico complejo que le impedía relatar antes lo sucedido, según explicaron desde el entorno de las familias.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y del juez Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Una vez que se conozcan los resultados de los informes psicológicos, la fiscalía, la querella y los defensores de menores presentarán los escritos correspondientes. Después de eso, el juez podría convocar a Porcel a indagatoria en un plazo estimado de 20 a 25 días.

El expediente judicial investiga hechos ocurridos entre 2022 y 2024. Según las denuncias, Porcel organizaba reuniones y fiestas en su domicilio de Godoy Cruz y en su oficina de Avenida del Libertador, donde los chicos, compañeros de los hijos del empresario, recibían alcohol y participaban de juegos y desafíos con premios en dinero.

Porcel continúa en libertad, con la obligación de notificar a la Justicia cada vez que realiza un movimiento. Un paso en falso podría constituir una falta a los requisitos impuestos. Sin embargo, ya registra dos incumplimientos: el primero, al mudarse de su departamento en Godoy Cruz a otro en la calle Demaría sin informar; y el segundo, un viaje a Uruguay para el casamiento de su sobrina, que debía terminar el 5 de enero, pero regresó el 19 de diciembre sin avisar.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso restricción de 300 metros con las víctimas, el Colegio Palermo Chico y el club GEBA, donde los menores practican deportes. Además, se ordenó el secuestro y peritaje de computadoras y celulares. En dos teléfonos marca Xiaomi, secuestrados en septiembre de 2024 en su domicilio de Godoy Cruz, los peritos hallaron imágenes clave.

Un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT) constató cinco imágenes vinculadas a la causa. Entre ellas, un adolescente desnudo de frente bajo la ducha, otra imagen de un chico vistiéndose al lado de una cama totalmente desnudo, y dos capturas de video del mismo menor desnudo en una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido, todas reconocidas por una de las víctimas y sus padres. La víctima identificó con precisión que el lugar era el baño que usaban los menores cuando se quedaban a dormir en el departamento de Porcel.

En el otro celular peritado, el especialista encontró tres imágenes de personas presuntamente menores de interés para la causa. Hasta el momento, Porcel no fue indagado.

La causa sigue en plena instrucción y con nuevos testimonios que refuerzan las denuncias. Las familias esperan que, una vez evaluados los informes psicológicos, la Justicia avance hacia la convocatoria a indagatoria y posibles medidas más severas contra el empresario.

Temas
Seguí leyendo

Un bebé de cuatro meses quedó en estado crítico tras un choque en Caucete

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Una cita engañosa: así fue el operativo especial para atrapar al acusado de la feroz golpiza por celos en Caucete

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: "Le metieron una cachetada y lo subieron al remis"

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Seis meses de cárcel para un acusado por el robo de una bici, una moto y un celular

El trasfondo de la desaparición de cuatro hermanitos que fueron intensamente buscados en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
aparecieron los cuatro hermanitos que habian desaparecido en san juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Dolor

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país
Tendencia

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Por Redacción Tiempo de San Juan
Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño
Hallazgo

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño

El Gordo Tutuca irá al penal durante seis meses por múltiples robos
Condena

"El Gordo Tutuca" irá al penal durante seis meses por múltiples robos

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia
Clima

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos