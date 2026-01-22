Un bebé de cuatro meses quedó en estado crítico tras un choque en Caucete

Un bebé de apenas cuatro meses resultó con politraumatismos tras un accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en el interior del barrio Conjunto IV, en Caucete. El menor viajaba como acompañante en una motocicleta que chocó con un automóvil.

Según el parte oficial (Legajo N.º 05/26), la motocicleta Zanella 110 cc era conducida por Darío Gabriel Tapia, de 44 años, quien iba acompañado por su nieto. El automóvil involucrado, un Volkswagen Senda, era conducido por José Noguera, de 35 años. Por motivos que se encuentran bajo investigación, ambos vehículos colisionaron dentro del complejo habitacional.

Tras el accidente, tanto el abuelo como el bebé fueron trasladados de urgencia al Hospital de Caucete. Posteriormente, el menor fue derivado al Hospital Rawson acompañado por su madre, Bárbara Nicole Tapia Tejada, de 18 años. Según el informe médico, el bebé presenta politraumatismos y escoriaciones, quedando en observación mientras se evalúa su evolución clínica.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Caucete