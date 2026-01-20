Cayó el acusado de una brutal golpiza por celos a un joven en Caucete

La Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan logró detener en las últimas horas a Quiroga Martínez , un joven de 21 años, acusado de haberle propinado una brutal golpiza a otro joven de 24 años durante un violento episodio ocurrido el pasado 13 de enero en el departamento Caucete .

El ataque, que generó una fuerte conmoción en el Este sanjuanino, se produjo durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 141 , a la altura del paraje Vallecito. Según publicó Tiempo de San Juan, la víctima fue interceptada, golpeada con extrema violencia y luego abandonada, quedando en estado crítico.

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió fracturas en todos los huesos del rostro, traumatismo encéfalo craneano y severas lesiones oculares, por lo que los médicos evalúan la posibilidad de que pierda la visión de uno de sus ojos, una situación que podría agravar la imputación contra el agresor.

De acuerdo a la investigación, el violento ataque habría estado motivado por un conflicto sentimental, y la principal hipótesis apunta a un episodio de celos como desencadenante de la feroz reacción. Tras varios días de búsqueda, personal de la Brigada de Investigaciones Este logró dar con el sospechoso y concretar su detención.

Quiroga Martínez quedó a disposición de la Justicia y en las próximas horas será sometido a la audiencia correspondiente, donde se avanzará con la formalización de la causa y se definirá su situación procesal, mientras la víctima continúa luchando por su recuperación.