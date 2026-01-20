Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Un lamentable accidente se registró durante la mañana de este martes, en Pocito. Ocurrió cuando una mujer que circulaba en bicicleta fue embestida por un camión y, como consecuencia, falleció en el acto.
El lamentable hecho se registró a media mañana, frente al barrio Pocito Norte. La víctima falleció en el acto.
El siniestro se registró alrededor de media mañana, frente al barrio Pocito Norte, puntualmente en calles Independencia y Mendoza, y la víctima murió en el acto.
Según las primeras informaciones brindadas por los investigadores, el camión involucrado es un semirremolque que era conducido por un hombre identificado como José Luis Bolado, de 41 años.
Como consecuenica del accidente, la víctima, una mujer mayor de edad que viajaba a bordo de una bicicleta mountain bike y de la que aún no trascendió la identidad, sufrió un fuerte golpe en el cráneo, por lo que, al llegar, los médicos no pudieron hacer nada para socorrerla.
En cuanto a la mecánica del hecho, trascendió que la cicilista circulaba muy cerca del vehículo de gran porte por calle Mendoza, cuando el camión dobló por calle Independencia y la arrolló.
Antes del mediodía, personal de UFI Delitos Especiales realizaba las tareas correspondientes en el lugar e iniciaba la investigación del hecho.