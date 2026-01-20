Accidente fatal en la ruta: cruzó para levantar un valijón que había perdido una familia y murió atropellado

Un gesto solidario terminó en tragedia: un camionero que cruzó caminando la ruta para levantar un valijón que había perdido una familia murió atropellado.
La víctima de este siniestro vial fue el camionero Eduardo Galante (64). Era de Gualeguaychú y tenía tres hijos.
Ocurrió el último domingo, alrededor de las 22.30, en el kilómetro 352 de la ruta nacional 14, frente a una estación de servicio cercana a la localidad de Mocoretá, en la provincia de Corrientes.
Eduardo Galante (64) era de Gualeguaychú y se había detenido en el lugar a descansar. Allí fue cuando una camioneta perdió el valijón, que quedó sobre el asfalto.
Sin dudar, el hombre intentó recuperar el objeto para ayudar a la familia. Cuando estaba en eso, un Fiat Palio lo atropelló y le causó la muerte.
Un testigo envió un audio a un medio local y contó que también observó lo ocurrido, pero cuando estaba por ir a buscar el valijón le sonó el teléfono celular. "Era mi hija para preguntarme dónde estaba", dijo.
Además, sostuvo que allí vio cuando el camionero cruzó la ruta y fue atropellado por "un Palio blanco".
El hombre quedó "en estado de shock" y reflexionó: "Dos segundos antes iba a ir yo a juntarlo y no fui".
La víctima tenía tres hijos y su muerte causó una profunda conmoción en Gualeguaychú, donde era propietario de Transportes Galante.
En el lugar de la tragedia trabajaron agentes de la comisaría 2da. de Mocoretá y bomberos voluntarios de esa localidad conocida como "la perla del sur correntino".
FUENTE: Clarín