Tragedia en un hotel porteño

El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

Gisela de Yurka y el pequeño Gabriel Saru Ovejero fueron encontrados sin vida en una habitación donde se habían alojado por una sola noche. Una publicación en redes sociales de la mujer generó un fuerte impacto tras conocerse el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El hallazgo de una mujer y su hijo sin vida en un hotel del barrio porteño de Recoleta sigue generando conmoción. Con el correr de las horas, salió a la luz el último posteo que Gisela de Yurka compartió en sus redes sociales, una publicación que hoy cobra un sentido estremecedor.

En su cuenta de Facebook, la mujer solía subir imágenes junto a su hijo, Gabriel Saru Ovejero. La última foto de ambos fue publicada el 9 de mayo de 2024 y estaba acompañada por una breve pero emotiva frase: “Mi vida… Mi todo”.

image

Gisela y el nene fueron encontrados muertos en la bañera de la habitación 306 del Hotel Ker, donde se habían alojado este jueves con la intención de pasar solo una noche. El descubrimiento ocurrió este viernes por la mañana, después de las 10, cuando desde el hotel notaron que no habían bajado a desayunar ni realizado el check-out.

Ante la falta de respuesta, el encargado del lugar dio aviso a la policía. Minutos después, efectivos confirmaron el hallazgo de los cuerpos. Cerca del mediodía arribaron al hotel bomberos, personal de la Policía de la Ciudad y Criminalística para llevar adelante las primeras pericias.

De acuerdo a la información que trascendió, la puerta y las ventanas de la habitación no presentaban signos de haber sido forzadas y no se detectaron indicios de un ataque externo, aunque las cámaras de seguridad continúan bajo análisis. A la espera de los resultados de las autopsias, los investigadores manejan la hipótesis de un hecho premeditado y secuestraron un bisturí encontrado en la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7. Ambos eran argentinos y residían en la localidad bonaerense de González Catán.

image

Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar. Según una publicación realizada por la madre de una alumna del establecimiento donde trabajaba, la mujer y el nene eran buscados intensamente desde la tarde del jueves. “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde”, señalaba el mensaje difundido en redes sociales.

