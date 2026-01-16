Reaparece en Italia dando clases y designa a su hombre de confianza al frente del PRO

Mauricio Macri reapareció este viernes tras su separación de Juliana Awada luego de 15 años de relación. Lo hizo desde Bolonia, Italia , donde fue invitado a dar clases en la Bologna Business School . En sus redes sociales, el expresidente compartió fotos sonriente y escribió:

Tragedia en un hotel porteño El último mensaje de la madre hallada muerta con su hijo en un hotel porteño

Argentina conquista el espacio Argentina llega al espacio: el microsatélite Atenea viajará a la Luna con la misión tripulada Artemis II de la NASA

“Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”.

image

Las clases forman parte de las actividades que Macri realiza desde que dejó la función pública en 2019, aunque mantiene un rol activo dentro del PRO, partido del que es fundador y presidente.

Este viernes, además, se conoció un cambio clave en la estructura del partido: Fernando de Andreis, hombre de máxima confianza de Macri, será el nuevo secretario general del PRO, en reemplazo de Facundo Pérez Carletti, quien asumió como legislador en Santiago del Estero y apunta a ser candidato a intendente de la capital provincial en 2026.

Según el comunicado oficial, De Andreis asume “con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país”. Agregaron que su designación busca fortalecer la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al PRO a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa.

De Andreis fue uno de los pocos nombres que el PRO incluyó en la lista para las legislativas de octubre de 2025 y su elección no fue casual: es un hombre de confianza de Macri, con mandato hasta 2029 y creciente exposición pública en los últimos meses.

“El futuro del PRO está adelante, no atrás. El futuro del PRO es difícil, no fácil. Es distinto, no igual. Yo quiero trabajar en esa dirección. Estoy convencido de que tenemos el mejor equipo para lograrlo”, destacó De Andreis, quien asumirá la responsabilidad de crear un equipo nacional y trabajar en la reinvención del partido.