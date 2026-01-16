Insólito: robaban a caballo y fueron capturados en una impactante persecución

Un insólito episodio de inseguridad se vivió en Quilmes, Buenos Aires, donde dos delincuentes protagonizaron una fuga a caballo tras amenazar con cuchillos a vecinos en la costanera. La persecución, que quedó registrada en video, terminó con ambos apresados y los animales rescatados.

En las imágenes se puede ver cómo los hombres intentan escapar al galope mientras un patrullero los sigue de cerca. En un momento, un agente saca medio cuerpo por la ventana y logra forcejear con uno de los fugitivos, haciéndolos caer al asfalto junto a la yegua que montaban. La policía logró trasladarlos a una dependencia, donde quedaron a disposición de la Justicia.

La yegua, junto con otros dos caballos que la seguían, fue llevada a un refugio de la zona y bautizada “Sonda”. Según explicaron desde el lugar, el animal tiene unos cuatro años, está preñada y había sido explotada para robar en la calle, primero tirando de un carro y luego siendo montada por los delincuentes durante los ataques.

Los otros dos caballos rescatados incluyen un potrillo y uno adulto, de 12 años, al que apodaron “el abuelo”. Todos presentaban signos de desnutrición y maltrato, algo habitual entre los más de 100 caballos que actualmente alberga el refugio producto de operativos policiales.

El video: