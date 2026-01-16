viernes 16 de enero 2026

Choque terrible

En Calingasta: dos adolescentes chocaron en moto contra un caballo y permanecen internadas

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 412, en una zona con escasa iluminación. El animal murió por el impacto y una de las jóvenes sufrió heridas de extrema gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Dos chicas de aproximadamente 15 años resultaron gravemente heridas tras protagonizar un violento accidente en Calingasta, cuando la moto en la que circulaban chocó contra un caballo que se encontraba sobre la ruta. A raíz del impacto, el animal murió en el lugar y las adolescentes debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.

El siniestro tuvo lugar en la Ruta Provincial N.º 412, en inmediaciones del Polideportivo Municipal, un sector que, de acuerdo a lo señalado por medios locales, presenta deficiencias en la iluminación, lo que habría complicado la visibilidad.

Según informaron fuentes policiales, una de las menores sufrió lesiones de carácter gravísimo, por lo que se montó un operativo especial de acompañamiento policial para facilitar el rápido traslado al Hospital Guillermo Rawson, en la capital sanjuanina.

Por tratarse de menores de edad, no se difundieron las identidades de las jóvenes. Desde la Policía confirmaron que ambas lograron ser estabilizadas y permanecen internadas en el Servicio de Urgencias del nosocomio, donde continúan bajo observación médica.

