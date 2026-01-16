"Uno siempre vuelve donde fue feliz": la frase de San Martín para anunciar la vuelta de Nazareno Fúnez
El goleador vuelve a ponerse la verdinegra en el ascenso. La página oficial de San Martín hizo un posteo feliz con la foto del ascenso en el Gigante de Alberdi. "Vamos por un gran año", escribió el jugador.
¡Vuelve el goleador! Nazareno Funez, cuyo nombre resonó toda la semana en los pasillos de Concepción, finalmente confirmó su regreso a San Martín. Este viernes, la página oficial del club oficializó la vuelta del delantero, que volverá a ponerse la camiseta verdinegra en la Primera Nacional y reencontrarse con la hinchada que lo recuerda por su aporte en el histórico ascenso que abrochó en el Gigante de Alberdi frente a Gimnasia de Mendoza.
El delantero había llegado al club durante la gestión de Raúl Antuña, en la temporada que se consagró el ascenso, y luego regresó a Newell's, donde no tuvo continuidad en el primer equipo. Tras un paso breve por Central Córdoba, nuevamente con escasos minutos en cancha, Funez decidió volver al club que lo vio brillar y donde siempre se sintió en casa.
Ahora, el goleador se prepara para aportar su experiencia y capacidad goleadora en el Verdinegro, con la misión de ser protagonista en el ascenso y ayudar al equipo a pelear por los primeros puestos en la categoría. La vuelta de Funez ilusiona a los hinchas y marca el regreso de uno de los futbolistas más queridos del último tiempo.
La respuesta de Nazareno Fúnez sobre la vuelta al Pueblo Viejo: