San Martín abrochó a un volante y un mediocampista para la Primera Nacional

El plantel que conduce Ariel Martos sigue tomando forma de cara a la próxima temporada y en las últimas horas se confirmaron dos nuevas incorporaciones que ya trabajan con el grupo en la pretemporada.

Se trata de Leonardo Monje, mediocampista de 23 años, proveniente de Instituto de Córdoba, quien firmó su contrato y se sumará a los entrenamientos a partir de mañana jueves. Es un volante con proyección y buen recorrido, llega para aportar dinámica y variantes en la mitad de la cancha.

El otro refuerzo es Diego Mercado, volante central de 29 años, que ya firmó su vínculo con el club y se incorporó hoy mismo a la pretemporada. Con mayor experiencia en la categoría, Mercado aportará orden, equilibrio y liderazgo en el mediocampo.

De esta manera, Monje y Mercado se agregan a la lista de caras nuevas que ya se pusieron a disposición del cuerpo técnico: Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo y Carlos Lattanzio.