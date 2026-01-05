lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
San Martín

Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

El entrenador tucumano llegó a tomar las riendas de este San Martín herido y ya puso manos a la obra en el primer día de pretemporada. El desafío no será fácil, pero el nuevo cuerpo técnico tiene las cosas claras para lo que viene. Las primera palabras del DT.

Por Antonella Letizia
5b3d75ff-bdb3-423e-817a-b415e9ffcd5e

Perfil bajo, mensaje claro y confianza en el trabajo a largo plazo. Ariel Martos comenzó a transitar su ciclo como entrenador de San Martín en el primer día de pretemporada y, con el equipo todavía en pleno armado, dejó en claro cuál será el camino a seguir en este proceso de reconstrucción. El tucumano asumió el desafío de hacerse cargo de este verdinegro golpeado y ya puso manos a la obra desde el primer entrenamiento. Fiel a su estilo, con el antecedente de haber trabajado en la cantera del Ciruja, apostó al semillero, que tras el trabajo que hicieron en Reserva, tiene mucho para dar. Las cinco mejores frases.

Lee además
era martos, dia i: con borgogno, el pulpito y doce pibes de la cantera, san martin arranco la pretemporada en concepcion
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
san martin se arma para la primera nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

-Desafío y expectativas: "El grupo está en formación todavía, pero con la esperanza de conformar un buen equipo. Estamos esperando más refuerzos todavía, pero conforme".

-El peso de la zona y el ser protagonistas: "Es una zona bastante competitiva y linda para jugarla. Creo que va a ser un torneo con equipos importantes y la aspiración nuestra es ser uno de esos equipos. La idea del club es ser protagonistas".

-Refuerzos: "Nos está faltando en la parte de la zaga central y adelante. En el medio por ahí faltaría uno o dos jugadores más y yo creo que estaremos completos.

-La complicada B Nacional: "Va a ser un torneo duro, con equipos difíciles, pero nosotros vamos a trabajar para estar a la altura de acuerdo al objetivo, que es pelear arriba y ser uno de los protagonistas del torneo.

-La confianza en el semillero: "Tengo referencia. Hice scouting también de varios chicos de acá, pero bueno, lo mejor es cuando uno lo tiene acá dentro y lo va conociendo más. Seguramente con los días me voy a interiorizar más no solo en las cuestiones tácticas y técnicas, sino también en lo personal. Tener la cantera presente para mí es fundamental, eso le da sentido de pertenencia".

Temas
Seguí leyendo

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

La inesperada y especial visita de un ex verdinegro en los pasillos del Hilario: "Uno siempre vuelve"

Matías Borgogno, entre la ilusión y su futuro: "San Martín tiene que volver a donde se merece"

Confirmado: con días y horarios, así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional

"Desamparados de Argentina, chavales": el tremendo regalo que se llevó un hincha en las calles de Europa

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides

Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar

"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
era martos, dia i: con borgogno, el pulpito y doce pibes de la cantera, san martin arranco la pretemporada en concepcion
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local
"Dios dirá"

Pastores, ¿y algo más?: Gebel, el líder evangelista que suena en el PJ, ya tiene respaldo local

Jorge Nahuel Rosselot.
Repercusión

Chimbas: acusó a su hermano de apuñalarlo y terminó expuesto como un incumplidor de la ley

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra