Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

Perfil bajo, mensaje claro y confianza en el trabajo a largo plazo. Ariel Martos comenzó a transitar su ciclo como entrenador de San Martín en el primer día de pretemporada y, con el equipo todavía en pleno armado, dejó en claro cuál será el camino a seguir en este proceso de reconstrucción. El tucumano asumió el desafío de hacerse cargo de este verdinegro golpeado y ya puso manos a la obra desde el primer entrenamiento. Fiel a su estilo, con el antecedente de haber trabajado en la cantera del Ciruja, apostó al semillero, que tras el trabajo que hicieron en Reserva, tiene mucho para dar. Las cinco mejores frases.
-Desafío y expectativas: "El grupo está en formación todavía, pero con la esperanza de conformar un buen equipo. Estamos esperando más refuerzos todavía, pero conforme".
-El peso de la zona y el ser protagonistas: "Es una zona bastante competitiva y linda para jugarla. Creo que va a ser un torneo con equipos importantes y la aspiración nuestra es ser uno de esos equipos. La idea del club es ser protagonistas".
-Refuerzos: "Nos está faltando en la parte de la zaga central y adelante. En el medio por ahí faltaría uno o dos jugadores más y yo creo que estaremos completos.
-La complicada B Nacional: "Va a ser un torneo duro, con equipos difíciles, pero nosotros vamos a trabajar para estar a la altura de acuerdo al objetivo, que es pelear arriba y ser uno de los protagonistas del torneo.
-La confianza en el semillero: "Tengo referencia. Hice scouting también de varios chicos de acá, pero bueno, lo mejor es cuando uno lo tiene acá dentro y lo va conociendo más. Seguramente con los días me voy a interiorizar más no solo en las cuestiones tácticas y técnicas, sino también en lo personal. Tener la cantera presente para mí es fundamental, eso le da sentido de pertenencia".