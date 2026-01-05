Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

Perfil bajo, mensaje claro y confianza en el trabajo a largo plazo. Ariel Martos comenzó a transitar su ciclo como entrenador de San Martín en el primer día de pretemporada y, con el equipo todavía en pleno armado, dejó en claro cuál será el camino a seguir en este proceso de reconstrucción. El tucumano asumió el desafío de hacerse cargo de este verdinegro golpeado y ya puso manos a la obra desde el primer entrenamiento. Fiel a su estilo, con el antecedente de haber trabajado en la cantera del Ciruja, apostó al semillero, que tras el trabajo que hicieron en Reserva, tiene mucho para dar. Las cinco mejores frases.

Operativo retorno Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

-Desafío y expectativas: "El grupo está en formación todavía, pero con la esperanza de conformar un buen equipo. Estamos esperando más refuerzos todavía, pero conforme".

-El peso de la zona y el ser protagonistas: "Es una zona bastante competitiva y linda para jugarla. Creo que va a ser un torneo con equipos importantes y la aspiración nuestra es ser uno de esos equipos. La idea del club es ser protagonistas".

-Refuerzos: "Nos está faltando en la parte de la zaga central y adelante. En el medio por ahí faltaría uno o dos jugadores más y yo creo que estaremos completos.

-La complicada B Nacional: "Va a ser un torneo duro, con equipos difíciles, pero nosotros vamos a trabajar para estar a la altura de acuerdo al objetivo, que es pelear arriba y ser uno de los protagonistas del torneo.

-La confianza en el semillero: "Tengo referencia. Hice scouting también de varios chicos de acá, pero bueno, lo mejor es cuando uno lo tiene acá dentro y lo va conociendo más. Seguramente con los días me voy a interiorizar más no solo en las cuestiones tácticas y técnicas, sino también en lo personal. Tener la cantera presente para mí es fundamental, eso le da sentido de pertenencia".