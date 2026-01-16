viernes 16 de enero 2026

Oficial

Aguantá, corazón: la AFA reprogramó el inicio y San Martín deberá esperar para volver a la cancha

La Asociación del Fútbol Argentino postergó el arranque de la Primera Nacional para el 14 de febrero, lo que obliga a San Martín a reprogramar su exigente agenda. Los tres partidos que el Verdinegro ya tenía con día y horario serán modificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Martín deberá contener la ansiedad. La AFA anunció este miércoles la reprogramación del inicio de los torneos de la Primera Nacional y la Primera B, que finalmente comenzarán el 14 de febrero de 2026. En tanto, se mantiene para el 21 de febrero el arranque de la Primera C. La decisión impacta de lleno en el Verdinegro, que ya tenía definidos sus primeros tres compromisos del año.

“Se reprograma la fecha de inicio para los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División ‘B’, quedando fijada para el 14 de febrero de 2026”, comunicó oficialmente la AFA. Con este cambio, los encuentros que el conjunto sanjuanino tenía programados deberán redefinirse en los próximos días.

El equipo dirigido por Ariel Martos venía afinando detalles para un febrero de máxima exigencia. Tras el golpe del descenso ante Aldosivi en el Minella, el club se preparaba para su regreso inmediato a la categoría, con una agenda cargada que incluía debut de visitante, estreno en casa y compromiso por Copa Argentina.

Hasta ahora, San Martín tenía previsto iniciar su camino el domingo 8 de febrero, visitando a Chacarita desde las 17. Una semana más tarde, el sábado 14 a las 19.30, debía recibir en el Hilario Sánchez a Güemes de Santiago del Estero, buscando hacerse fuerte desde temprano en la temporada. El mes lo completaba su partido por Copa Argentina, frente a Deportivo Madryn, inicialmente programado para el miércoles 25 de febrero, con sede y horario por definir.

Con este nuevo escenario, todo volverá a la mesa de planificación. El cuerpo técnico trabaja para sostener la frescura del plantel, que combina la base del equipo con los refuerzos que llegaron para potenciar al Verdinegro en su vuelta al ascenso.

Mientras tanto, a los hinchas solo les queda lo más difícil: esperar un poco más para ver rodar la pelota y volver a latir por San Martín.

Dejá tu comentario

