El emotivo video de Colón para despedir a Carlota Innamorati, una fanática que amó los colores "desde el vientre"

Colón Junior despide a una historia viva del club. Una mujer que entendió al Merengue como una forma de vida. A Carlota Innamorati, hincha apasionada, colaboradora incansable y presencia inconfundible, que falleció a los 71 años y dejó una marca profunda en cada rincón de la institución.
Para Carlota, Colón no era solo una camiseta ni un escudo: era su hogar. Su vínculo con el club nació incluso antes de dar sus primeros pasos. Hija de un fanático cuya familia estuvo estrechamente ligada a la cantina, creció entre tribunas, partidos y charlas de fútbol. Desde chica, el club fue el lugar donde se formaron sus recuerdos más preciados y donde forjó una pasión que jamás la abandonó.
Con el paso de los años, su presencia se volvió habitual y querida. Siempre cerca, siempre dispuesta, Carlota fue testigo de etapas difíciles y de momentos gloriosos, acompañando con el mismo amor incondicional. Su fidelidad no conocía resultados ni categorías: Colón era su vida, y así lo hacía sentir.
Esa devoción quedó grabada para siempre en una entrevista realizada en 2014, luego del ascenso al Federal B. Allí, con palabras sencillas pero cargadas de lágrimas y sentimiento, resumió lo que significaba el club para ella: "Vivíamos prácticamente en el club. Lo amo a Colón, aun después de muerta quiero ser de Colón". Y hoy esa frase se transforma en legado.
Desde la institución manifestaron su pesar y acompañaron a la familia en este difícil momento, destacando el cariño, la entrega y la huella que Carlota dejó en la comunidad merengue. Su figura representa a esos hinchas que sostienen la historia desde el anonimato, con amor genuino y desinteresado.
Embed - Club Atlético Colón Junior on Instagram: "Gracias por todo Carlota Innamorati Colón sufre una triste noticia con el fallecimiento de una eterna colaboradora, amante de nuestro club. Una vida dedicada al Merengue. El Club Atlético Colón Junior expresa sus condolencias y acompaña a la familia de la querida Carlota en este difícil momento. Q.E.P.D Video de una entrevista de Fútbol TV en el año 2014."
