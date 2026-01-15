El emotivo video de Colón para despedir a Carlota Innamorati, una fanática que amó los colores "desde el vientre"

Colón Junior despide a una historia viva del club. Una mujer que entendió al Merengue como una forma de vida. A Carlota Innamorati , hincha apasionada, colaboradora incansable y presencia inconfundible, que falleció a los 71 años y dejó una marca profunda en cada rincón de la institución.

Para Carlota, Colón no era solo una camiseta ni un escudo: era su hogar. Su vínculo con el club nació incluso antes de dar sus primeros pasos. Hija de un fanático cuya familia estuvo estrechamente ligada a la cantina, creció entre tribunas, partidos y charlas de fútbol. Desde chica, el club fue el lugar donde se formaron sus recuerdos más preciados y donde forjó una pasión que jamás la abandonó.

Con el paso de los años, su presencia se volvió habitual y querida. Siempre cerca, siempre dispuesta, Carlota fue testigo de etapas difíciles y de momentos gloriosos, acompañando con el mismo amor incondicional. Su fidelidad no conocía resultados ni categorías: Colón era su vida, y así lo hacía sentir.

Esa devoción quedó grabada para siempre en una entrevista realizada en 2014, luego del ascenso al Federal B. Allí, con palabras sencillas pero cargadas de lágrimas y sentimiento, resumió lo que significaba el club para ella: "Vivíamos prácticamente en el club. Lo amo a Colón, aun después de muerta quiero ser de Colón". Y hoy esa frase se transforma en legado.

Desde la institución manifestaron su pesar y acompañaron a la familia en este difícil momento, destacando el cariño, la entrega y la huella que Carlota dejó en la comunidad merengue. Su figura representa a esos hinchas que sostienen la historia desde el anonimato, con amor genuino y desinteresado.