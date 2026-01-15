Una fake news con Inteligencia Artificial 'destrozó' a un jugador del ascenso y recibió críticas por su estado físico

Una foto, las redes sociales y una interpretación fuera de contexto fueron el combo que desató una polémica inesperada alrededor de Enzo Hoyos , uno de los refuerzos de Ferro Carril Oeste para la próxima Primera Nacional . En cuestión de horas, una imagen tomada durante el inicio de la pretemporada comenzó a circular en X, fue editada, replicada y terminó instalando dudas sobre el estado físico del volante ofensivo, al punto de convertirlo en tendencia y generar burlas, memes y comentarios de todo tipo.

El revuelo creció rápidamente y hasta se llegó a confundir a Hoyos con otro futbolista, lo que alimentó aún más la desinformación. Mientras Ferro continúa siendo protagonista del mercado de pases con la clara intención de pelear por el ascenso, el mediocampista de 25 años, con pasado en Chacarita y en el fútbol chileno, quedó en el centro de la escena por una situación ajena a lo futbolístico.

Lejos de esquivar el tema, Hoyos salió a aclarar lo ocurrido y bajó el tono a la polémica. En diálogo con un medio partidario, explicó que la imagen viralizada estaba editada y reconoció que llegó a la pretemporada con apenas algunos kilos de más, algo habitual en esta etapa del año. Con un mensaje directo, aseguró que su respuesta será dentro de la cancha y no en las redes sociales, donde eligió tomarse la situación con humor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ferroweb/status/2011444273426899022&partner=&hide_thread=false “Vi la foto y me cague de risa, yo tengo que demostrar en la cancha”



La palabra de Enzo Hoyos, una de las caras nuevas de #Ferro este mercado de pases. pic.twitter.com/D7Hnlq3L7E — FerroWeb (@ferroweb) January 14, 2026

Mientras tanto, el jugador ya trabaja con normalidad bajo las órdenes de Sergio Rondina y se enfoca en adaptarse al equipo. Ferro, que integrará el Grupo A, se prepara para debutar ante San Telmo en la Isla Maciel y afrontar un arranque exigente del torneo. La foto viral: