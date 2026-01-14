Boca no pudo y terminó empatando sin goles frente a Millonarios en el primer compromiso del año

Boca igualó sin goles ante Millonarios en La Bombonera, en un amistoso especial que significó el primer desafío del año y en el que se disputó la Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al recordado ex entrenador xeneize. A pocos días del inicio del Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda presentó una idea renovada, aunque sin demasiadas modificaciones en los nombres. Zeballos lo tuvo desde los doce pasos pero el arquero contuvo la pelota sin problemas.

¡No pudo el Changuito!



Exequiel Zeballos falló el penal a los 90 minutos de juego y Boca empató sin goles ante Millonarios en un amistoso celebrado en la Bombonera



El conjunto xeneize mostró orden y una estructura clara, pero careció de profundidad y peso ofensivo para romper el cero frente al equipo colombiano. El desarrollo fue parejo, con Boca intentando asumir el protagonismo, aunque sin generar situaciones claras que le permitieran inclinar el resultado a su favor.

Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia no sumaron minutos debido a distintas molestias físicas y continuaron al margen de la consideración. De este modo, el empate sin goles cerró una noche de homenaje y pruebas, con el cuerpo técnico enfocado en ajustar detalles de cara al debut oficial.

