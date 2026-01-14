miércoles 14 de enero 2026

Ciclismo

Presentaron la segunda edición del Tour del Sol: etapas y recorridos

A la competencia la correrán ciclistas Libres y Master.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la sala de prensa Dante Pantuso, del Estadio Aldo Cantoni, se presentó oficialmente el Tour del Sol 2026, competencia de ciclismo amateur para categorías Libres y Máster que se disputará desde el jueves 15 hasta el domingo 18 de enero.

Esta carrera, que tocará diferentes puntos de la provincia, es organizada por la Asociación Civil A Pedal San Juan y cuenta con apoyo del Gobierno de la provincia. Serán cuatro etapas transitando los departamentos Santa Lucía, Rivadavia, Sarmiento y Capital.

Se estima contar con la presencia de con la participación de 300 ciclistas de San Juan, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Tucumán y La Rioja

El Tour del Sol es una carrera que convoca más de 300 ciclistas del país, que está creciendo con un equipo de dirigentes como es Matías Recabarren, Juan Carlos Vargas y todos los chicos que están trabajando en este momento con las inscripciones.

La competencia tendrá cuatro etapas que comienzan mañana jue

ves y terminan el domingo con más de 300 ciclistas, categoría Master, B, C y D, libres y mujeres. Felices de poder darle continuidad a esta carrera que comenzó el año pasado que fue trabajado por Eduardo Cerimedo y se trabajó para poder dar un espacio importante a todas estas categorías y que reúne a tantos deportistas y a tantos ciclistas.

Recorridos

Primera etapa (15 de enero): Largada y llegada en Colón y Tomás Edison, Santa Lucía. Se pondrá en marcha a las 15, transitando por Colón hasta Benavidez, Marcelo T. de Alvear, Balcarce, Roque Sáenz Peña, Dr. Ricardo Gutiérrez, Avenida Libertador General San Martín, Colón, finalizando en intersección con Tomás Edison.

Segunda etapa (16 de enero): Largada (15 horas) y llegada en Avenida Libertador General San Martín frente al Complejo forense. Transitaran por Av. Libertador, Galíndez, Ruta 60 hasta llegar al Dique de Ullum y regreso.

Tercera etapa (17 de enero): Largada 16:30 horas desde Plaza de Media Agua, Sarmiento. Recorrerán un circuito comprendido por calle Barboza, Ruta 40, Aranda, Bufano, Doncel y 25 de mayo. Luego de ese recorrido se transitará por Ruta 153, pasando por Los Berros y finalizando en Pedernal, a la altura del Dique Las Crucecitas.

Cuarta etapa (18 de enero): Largada (8 horas) y llegada Avenida de Circunvalación y Mendoza (sur). Transitará íntegramente por Avenida de Circunvalación.

En todas las etapas la cantidad de kilómetros varía de acuerdo a la categoría

