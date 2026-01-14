Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Se terminó la novela. Luego de semanas de versiones cruzadas, reuniones y acusaciones por faltantes administrativos, quedó confirmado que APIVA será la organizadora del Safari tras las Sierras 2026 . La definición se conoció en las últimas horas y despejó la incertidumbre que se había instalado sobre la competencia más popular de Valle Fértil .

Desde la Federación Sanjuanina de Automovilismo confirmaron a este medio que el conflicto institucional quedó superado: “Lo hace APIVA. Ya se terminó la novela de todas las partes. Ya hay un proceso de empezar a hacerse las licencias y las médicas. Hay que trabajar a full ahora con los mínimos papeles que faltan y que se decida dónde va a ser, cómo va a ser el circuito para ir a verificarlo”, explicaron.

En ese sentido, remarcaron que el objetivo inmediato es recomponer el cronograma y garantizar un evento seguro: “Ahora hay que trabajar muy mucho para que, después de este stand-by que hemos tenido, todo salga en perfectas condiciones. Tenemos la obligación de darle al Gobierno la tranquilidad de que todo va a salir bien: empezando por el intendente, el club, la gente del Valle, pasando por Deportes y la Federación”, subrayaron.

Con la organización ya definida, también se confirmaron las fechas del calendario. Motos y quads competirán el 6, 7 y 8 de febrero, mientras que los autos lo harán el 13, 14 y 15 del mismo mes. A partir de ahora, APIVA deberá ajustar la logística, ultimar papeles y avanzar en la verificación del circuito.

Luego de la polémica, el histórico rally vallisto vuelve a tomar velocidad rumbo a una nueva edición que promete ser intensa y convocante.