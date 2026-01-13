martes 13 de enero 2026

El video

"Los grandes encienden envidias": la frase que usó Desamparados para arrancar con ilusión la pretemporada

Con una frase tomada de una canción de Los Cafres, Sportivo Desamparados puso en marcha este lunes la pretemporada. Bajo la conducción de Mauricio Del Cero, el Puyutano comenzó a trabajar con la base del plantel, refuerzos confirmados y la mira puesta en el inicio del torneo local del mes próximo. El club mostró los primeros trabajos con un video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sportivo Desamparados volvió a poner primera y dio inicio a una nueva etapa. Este lunes, el conjunto puyutano arrancó oficialmente la pretemporada, marcando el comienzo de un ciclo que invita a ilusionarse. La conducción está a cargo de Mauricio Del Cero, quien tomó el mando del equipo en el primer entrenamiento y comenzó a delinear el camino futbolístico de cara a lo que viene.

La jornada se desarrolló con trabajos físicos, movimientos con pelota y las primeras indicaciones del nuevo cuerpo técnico. El plantel contó con la presencia de los jugadores que ya formaban parte del club, a los que se sumaron las incorporaciones que llegaron para reforzar el equipo y elevar la competencia interna.

Las caras nuevas del Víbora: Emiliano González, Agustín Aguilar, Marcelo Guajardo, Pablo Carrizo, Santiago Tello, Matías González y Rodrigo Galván

Pero más allá del inicio formal de los entrenamientos, el club dejó un mensaje claro desde lo simbólico. En las redes oficiales, Desamparados publicó un video cargado de mística, acompañado por música de Los Cafres y una frase que rápidamente se hizo sentir entre los hinchas: "Los grandes encienden envidias y esta lealtad". Una declaración de principios que resume el espíritu con el que el Verde encara este nuevo desafío, apoyado en su historia y en el sentido de pertenencia.

El video que subieron a sus redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2011171901213982894&partner=&hide_thread=false
Dejá tu comentario

