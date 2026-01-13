Se ausentó de su casa de Rawson durante el día y le robaron de todo, incluso sus ahorros de $5.000.000

Una mujer se tomó un día para salir a visitar a su familia y, al regresar, se encontró con su casa hecha un desastre. Además de que le robaron artefactos, herramientas y ropa, también le sustrajeron sus ahorros por un total de 5.000.000 de pesos.

Fuentes judiciales contaron que el robo fue denunciado el fin de semana, más precisamente en los primeros minutos del domingo, por una vecina que se domicilia en calle San Martín del barrio Guillermo Rawson. En principio tomó intervención el personal de la Comisaría 24ª, pero las actuaciones pasaron a la UFI Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo a la denuncia, la mujer se ausentó de su domicilio el sábado 10 de enero alrededor de las 7 de la mañana y regresó recién cerca de las 23.20. Al ingresar advirtió que la cerradura de la puerta principal estaba rota y que el interior de la vivienda estaba completamente revuelto.

Entre los elementos sustraídos denunció el robo de una notebook, llaves del domicilio, herramientas varias, un pendrive, una plancha, un secador de pelo, un kit de tijeras, una máquina de cortar el pelo, pantalones cargo nuevos y la suma de 5.000.000 de pesos en efectivo que guardaba como ahorros. También faltaba una mochila en la que se supone cargaron el botín.

Más tarde, una vecina le contó que vio a dos sujetos en actitud sospechosa que salía de ahí con una mochila como la que se llevaron. En el caso también trabajan los policías de la zona Sur.