Le dispararon en la rodilla en Sarmiento y lo atraparon en Mendoza con dos armas de fuego

Un violento episodio ocurrido en el departamento Sarmiento tuvo su desenlace en la provincia de Mendoza, luego de que personal de la División UFI Genérica lograra dar con el presunto autor de un ataque a balazos que dejó a un hombre herido.

El hecho se registró el 5 de diciembre de 2025 , alrededor de las 14:16 , sobre calle Mendoza Vieja s/n° , cuando Juan Alberto Allende , de 30 años , circulaba por la zona y fue interceptado por un Ford Fiesta negro en el que viajaban dos hombres. Según fuentes policiales, uno de ellos, identificado como Cristian Arabel , de origen mendocino y vestido con una camiseta del club River Plate, exhibió un arma de fuego y efectuó dos disparos que impactaron en la rodilla de la víctima .

Tras el ataque, Allende fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde recibió atención médica, mientras que el agresor se dio a la fuga.

A partir de las tareas investigativas, personal de la División UFI Genérica logró establecer que Arabel habría escapado hacia la provincia de Mendoza. La información fue puesta en conocimiento de la Dirección de Investigaciones y de la Unidad Investigativa de Guaymallén, que mediante el cruzamiento de datos confirmaron que el sospechoso se encontraba pernoctando en un domicilio ubicado en calles Puebla y Gualeguay, en la zona de Puente de Hierro.

Con una orden judicial, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el lugar, donde procedieron a la detención de Cristian Arabel David, de 39 años. En el operativo, además, se secuestraron dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38, las cuales fueron enviadas a pericia.

El detenido quedó alojado en una comisaría jurisdiccional de Mendoza, mientras la causa continúa su curso bajo la órbita judicial correspondiente.