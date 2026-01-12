Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Una joven sanjuanina de 30 años, identificada como Evelyn Esquivel, resultó gravemente herida luego de protagonizar un violento vuelco este lunes por la mañana cuando regresaba de un viaje desde Córdoba hacia San Juan.
La joven de 30 años sufrió heridas de gravedad luego de que el vehículo en el que viajaba volcara en Ruta 20, a la altura de 25 de Mayo, cuando regresaba de Córdoba hacia San Juan. El conductor habría perdido el control tras quedarse dormido.
El siniestro vial ocurrió alrededor de las 9.35 sobre Ruta Nacional 20, a la altura del kilómetro 443, en el departamento 25 de Mayo. El vehículo involucrado fue un Peugeot 208 gris, que circulaba de oeste a este con tres ocupantes a bordo.
Según las primeras informaciones, el conductor se habría quedado dormido, lo que provocó que perdiera el control del rodado. Como consecuencia, el auto dio varios tumbos y terminó detenido sobre el costado norte de la ruta, con importantes daños materiales.
Tras el impacto, Esquivel fue asistida por personal de emergencias y trasladada en ambulancia al Hospital Rawson. Al momento del traslado se encontraba consciente, aunque presentaba fuertes dolores en la espalda y lesiones de gravedad, por lo que quedó internada en estado delicado.
La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que dispuso la realización de pericias en el lugar, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a los ocupantes y otras medidas para determinar con precisión la mecánica del accidente.