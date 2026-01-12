martes 13 de enero 2026

Elecciones

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN

De cara a las elecciones que se vendrán en el sindicato más convocante de San Juan este 2026, el trabajador de la Obra Social Provincia apuntó a que hay un sector de afiliados que “no se siente representado” por la actual conducción.

Por Ana Paula Gremoliche
En la antesala de las elecciones que se celebrarán este 2026 en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), le apareció un impensado rival al actual secretario general, José “Pepe” Villa. Se trata de Alejandro Savoca, un trabajador de la Obra Social Provincia (OSP) que surgió de la cantera del histórico dirigente y que hoy se anima a darle pelea. Quién es, de dónde viene y a qué apunta el posible competidor.

Savoca trabaja desde hace 34 años en la OSP y es afiliado UPCN desde que ingresó a trabajar (bajo la gestión de Villa, que lleva 40 años al frente del sindicato). Según contó a Tiempo de San Juan, comenzó militando en la juventud del sindicato, hasta llegar a la comisión directiva de la actual dirigencia.

Si bien Villa desmintió que actualmente sea parte de la dirigencia, Savoca contó que continúa en el puesto de secretario de Seguridad Social. De hecho, si bien sostuvo la crítica con la que inició la incipiente campaña, de que “no se puede dejar que UPCN sea una empresa familiar” (por la intención que tenía el actual secretario general de que compitiera su hija Laura), el posible competidor dijo que “nunca duda de la capacidad del secretario general” para conducir el gremio.

En esta contienda electoral, Savoca cuenta con el apoyo de dirigentes como el empresario Francisco Paladini, quien supo impulsarse como candidato a gobernador en las elecciones del 2023, pero que finalmente no se presentó. En este marco, el posible candidato contó que también recibe el apoyo de instituciones como la Cámara de Comercio, con la cual ya se encuentra trabajando en propuestas tales como tarjetas de crédito para los afiliados.

Respecto a los afiliados, Savoca dijo que siente que es necesaria la renovación ya que hay un porcentaje de los mismos que no están representados por Villa. “Hay todo un sector de los afiliados que quieren una renovación, que tienen inquietudes que no son en este momento resueltas, como las herramientas financieras”, cerró.

Las elecciones en UPCN, se calientan poco a poco

Savoca inició su campaña diciendo que UPCN no podía ser una empresa familiar, ante la intención de Villa de que su hija sea candidata en estas elecciones. Ante este panorama, el secretario general descartó esa posibilidad y confirmó que jugará él nuevamente, como hace 40 años. “No le tengo miedo a nadie”, dijo en diálogo con Tiempo de San Juan.

Temas
