sábado 10 de enero 2026

Fiesta de la Semilla y la Manzana

Con guitarra en mano, el exintendente de Caucete que le quitaron la matrícula como abogado cantó en un tradicional festival

Julián Gil se presentó con su grupo folklórico Los Camperos de Cuyo en el Norte sanjuanino. El exjefe comunal fue noticia durante el año pasado tras la polémica judicial por la inhabilitación de su matrícula como abogado, sanción que permanece bajo revisión en el ámbito civil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julián Gil durante su actuación. Foto: Municipalidad de Iglesia.

Luego de quedar envuelto en una fuerte controversia judicial por su situación como abogado, el exintendente de Caucete, Julián Gil, volvió a ubicarse en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de los tribunales y vinculado a la música. Con guitarra en mano, se presentó junto a su grupo folklórico Los Camperos de Cuyo en la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana, que se desarrolló en Iglesia.

La participación artística tuvo lugar durante la noche del viernes, en el marco de la primera jornada del festival, que contó con una importante convocatoria de vecinos y visitantes. El evento marcó el regreso público de Gil en un escenario cultural, apenas un mes después de haber apelado la inhabilitación de su matrícula como abogado, sanción dispuesta por el Foro de Abogados tras su condena por el delito de encubrimiento.

En las semanas previas, el exjefe comunal había vuelto a quedar en el centro de la polémica al trascender que fue “bloqueado” en los sistemas virtuales de la Justicia, lo que le impediría ejercer tareas profesionales en el fuero civil. Según habían indicado fuentes de su entorno en diciembre pasado, la sanción disciplinaria aún estaba bajo revisión judicial y, por ese motivo, no debía quedar firme hasta que existiera una resolución definitiva. Sin embargo, el bloqueo habría avanzado igualmente, situación que Gil y su defensor calificaron como una vulneración del derecho a la defensa.

El caso es analizado por el Séptimo Juzgado Civil, que deberá determinar si se respalda la decisión del Foro de Abogados o si corresponde restituirle la matrícula profesional. La polémica se originó tras una condena a un año de prisión en suspenso por dos hechos de encubrimiento agravado, en el marco de un juicio abreviado en el que Gil reconoció haber intentado sobornar a víctimas para beneficiar a sus clientes.

La primera noche del festival

Mientras el frente judicial sigue abierto, la Fiesta Provincial de la Semilla y la Manzana tuvo un arranque contundente en Iglesia. Desde temprano, el público colmó el predio para compartir una noche marcada por el folclore, el talento local y una fuerte respuesta popular a cada propuesta sobre el escenario.

El acto inaugural contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, junto a autoridades provinciales y departamentales, y estuvo acompañado por la tradicional bendición de los frutos y las palabras del intendente Jorge Espejo, que aportaron el tono institucional a una velada atravesada por las tradiciones.

Durante la noche se presentaron academias de danza del departamento, artistas locales y números folklóricos, en una grilla que combinó propuestas provinciales y departamentales. El cierre festivo estuvo a cargo de Llokallas y Dale Que Va, que mantuvieron al público en alto hasta el final. Con una primera jornada extensa y muy acompañada, el festival reafirmó su valor cultural y social en el corazón de Iglesia.

