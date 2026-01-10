Javier Milei defendió el pago del swap y rechazó las críticas por el endeudamiento: "Erraron otra vez"

El presidente Javier Milei compartió el análisis de un economista que defendió la política económica de La Libertad Avanza, en especial, luego de que se conociera el pago del swap a Estados Unidos con un nuevo préstamo. Según el especialista, se trata de una práctica habitual en Estados con acceso normal a los mercados financieros y rechazó que ese tipo de operaciones impliquen un incremento del endeudamiento. “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default”, alertó el Presidente en sus redes sociales.

“En este segmento Juan Ramón Rallo deja en evidencia el nivel de ignorancia de una gran parte de los ‘economistas’ profesionales y muy especialmente de los ‘periodistas’ que escriben sobre la economía. Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, comentó Milei en su cuenta de X al compartir el fragmento de la entrevista que le hicieron al economista Juan Ramón Rallo en el canal de streaming Neura.

Para Rallo, “cuando uno lee que el gobierno de Javier Milei se está endeudando y que está tomando crecientemente deuda, y lo lee referido a este tipo de operaciones, que lo que buscan es refinanciar vencimientos de deuda, se parte de una confusión muy extendida en Argentina”, afirmó Rallo. Según explicó, “todos los gobiernos serios y solventes del mundo lo que hacen es refinanciar vencimientos de deuda de manera permanente”.

El economista señaló que “la deuda pública de un Estado solvente no se amortiza, sino que se refinancia”, y aclaró que lo que se paga regularmente son los intereses, mientras que el capital “se va renovando continuamente”. En ese marco, indicó que “refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”.

Rallo vinculó esa dinámica con la situación fiscal actual y remarcó que “el gobierno argentino no está aumentando el monto total del endeudamiento por una razón sencilla: no tiene déficit presupuestario”. En ese sentido, afirmó que “el déficit sí implica aumentar la deuda, porque si se gasta más de lo que ingresa, esa diferencia se cubre con nuevas emisiones que elevan el stock total”.

“El peso de la deuda pública sobre el PIB viene cayendo a lo largo de toda la presidencia de Javier Milei”, expresó el economista, y agregó que esa evolución “pone de manifiesto la mejora progresiva de la solvencia del Estado argentino”.

Las declaraciones se conocieron en paralelo a un movimiento registrado en el balance del Banco Central de la República Argentina correspondiente a la semana del 23 de diciembre de 2025. Allí se observó una baja de USD 2.500 millones en el rubro “Otros pasivos”, asociado al swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos, y un incremento por el mismo monto en “Obligaciones con organismos internacionales”.

De acuerdo con esa información, el Gobierno reintegró los USD 2.500 millones que utilizó del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos antes de las elecciones legislativas y tomó un nuevo préstamo por un monto equivalente para concretar la devolución sin reducir las reservas internacionales.

Fuentes del Banco Central confirmaron a Infobae la operatoria, aunque evitaron precisar cuál fue la entidad extranjera que aportó los dólares. Las mismas fuentes aclararon que no se trató del Fondo Monetario Internacional y no brindaron detalles sobre la tasa ni el plazo del nuevo financiamiento.

Entre analistas del mercado circuló la versión de que los fondos provinieron del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea, una entidad que nuclea a bancos centrales y promueve la cooperación monetaria y la estabilidad financiera global.

En abril de 2024, el BCRA canceló una deuda de USD 3.117 millones con el BIS. El pago se realizó en varias etapas: entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 se redujo el pasivo en USD 1.600 millones y, en las semanas siguientes, se completó la cancelación del monto restante.

