Tras el apoyo de Jalil al Presupuesto, Milei le cedió a Catamarca el control de una minera

Pocos días después de la aprobación del Presupuesto 2026, se pueden ver los resultados de las negociaciones de la Casa Rosada con los gobernadores. Nación le cedió su porcentaje del control de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) a la provincia de Catamarca, cuyo gobernador peronista Raúl Jalil facilitó un voto para la ley que buscaba el presidente Javier Milei .

Política ferroviaria El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

En el primer día hábil de 2026, Milei destinó su segundo decreto a cumplir con un reclamo que Catamarca tenía desde hace décadas: el control de la minera YMAD. A partir del "Acta del Farallón Negro", del 7 de junio de 1958, el Estado Nacional designaba al director de la minera, además de la participación en la firma.

A tono con lo que pedía el gobernador peronista Jalil, Milei publicó un decreto en el que se desprende de la firma. "Se torna innecesario que el Poder Ejecutivo Nacional continúe ejerciendo la facultad de designar al presidente de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) o que mantenga su participación en la gestión y funcionamiento del referido ente", dice parte del texto.

Publicado solo una semana después de la aprobación del Presupuesto 2026, una lectura posible es la devolución de gentilezas por los votos de los diputados y el senador nacional que responden a Jalil.

Los tres diputados peronistas que responden al gobernador, armaron el bloque "Elijo Catamarca", que ayudó -con otras negociaciones- a que La Libertad Avanza ser la primera minoría en Diputados y controlar la mayoría de las comisiones.

Pero además, a la hora de votar el Presupuesto, Fernanda Ávila (exsecretaria de Minería de la Nación) Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega apoyaron el proyecto de la Casa Rosada. Mientras que en el Senado, Guillermo Andrada, también levantó su mano a favor de las previsiones presupuestarias libertarias.

Tras los votos llegó el decreto, en el que la Casa Rosada dispone que Catamarca administre el 60% de YMAD, más las utilidades de YMAD; mientras que el porcentaje restante queda en manos de la Universidad Nacional de Tucumán, como estaba en aquella "Acta del Farallón Negro".

Pero además, ahora la provincia designará al presidente de la firma, que antes elegía Nación. Y Catamarca también tendrá dos vocales en el directorio.

La decisión fue celebrada por Jalil. "Después de décadas de reclamos y una demanda sostenida en el tiempo, recuperamos la mayoría en YMAD para la provincia. Es un derecho histórico que vuelve a manos de Catamarca y marca un punto de inflexión para nuestro desarrollo", posteó el gobernador catamarqueño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RaulJalil_ok/status/2008327388866691324?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008327388866691324%7Ctwgr%5Ebf894c191198677a6585d50377c690349b2f5784%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fapoyo-gobernador-jalil-presupuesto-milei-cedio-catamarca-control-minera_0_5CWw84VjyZ.html&partner=&hide_thread=false Recuperar YMAD es recuperar decisión y futuro. Es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo minero, generar empleo y asegurar que los recursos vuelvan a la provincia. Una reivindicación histórica que hoy es realidad. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) January 5, 2026

"Lalida del Estado Nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, formalizada mediante el DNU firmado por el presidente Javier Milei, consolida un proceso que construimos con diálogo y entendimiento de la necesidad histórica y productiva de esta decisión", añadió.

Y concluyó: "Recuperar YMAD es recuperar decisión y futuro. Es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo minero, generar empleo y asegurar que los recursos vuelvan a la provincia. Una reivindicación histórica que hoy es realidad".

Catamcarca entró de lleno en la minería en 1997, cuando se asoció con empresas privadas en el yacimiento Alumbrera. Esa empresa está integrada por las empresas Glencore, Goldcorp y Yamana Gold, y explotan el cobre, oro y molibdeno.

Pero Jalil reforzó su alianza con el gobierno de Milei en marzo de 2025, cuando viajó con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, la principal Cumbre Minera del mundo en Canadá.

Además de Jalil, fueron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir; y de La Rioja, Ricardo Quintela.

FUENTE: Clarín