lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Angustia

Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

El hecho ocurrió este domingo. La menor de un año y cinco meses sufrió lesiones en el rostro y el pecho y fue derivada al Hospital Marcial Quiroga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una beba de 1 año y 5 meses permanece internada tras sufrir quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho, mientras estaba junto a su madre en Caucete.

Una beba de 1 año y 5 meses permanece internada tras sufrir quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho, mientras estaba junto a su madre en Caucete.

Momentos de preocupación se vivieron este domingo por la noche en Caucete, cuando una beba de un año y cinco meses sufrió quemaduras en el rostro y el pecho tras un accidente con agua caliente en el Skate Park del departamento. La menor fue asistida de urgencia y permanece internada bajo observación médica.

Lee además
caucete: los atrapan llevando piernas ortopedicas y ante la consulta de su procedencia se quedaron sin palabras, presos
Insólito

Caucete: los atrapan llevando piernas ortopédicas y ante la consulta de su procedencia se quedaron sin palabras, presos
el concejo deliberante de caucete pateo el tratamiento del presupuesto para el ano proximo
Fin de año legislativo

El Concejo Deliberante de Caucete pateó el tratamiento del Presupuesto para el año próximo

El episodio se registró alrededor de las 21.10, cuando una joven madre de 23 años, domiciliada en el barrio Pie de Palo, se encontraba en el lugar junto a familiares. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la mujer sostenía a la beba en brazos mientras manipulaba un termo con agua caliente.

Según se detalló, la madre intentaba trasvasar el agua caliente a una botella que contenía agua congelada cuando, por causas que aún se investigan, el termo se le resbaló de las manos. El líquido caliente cayó sobre la menor, provocándole quemaduras inmediatas en distintas partes del cuerpo.

Tras el accidente, la beba fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a la naturaleza de las lesiones, los profesionales de la salud dispusieron su derivación en ambulancia al Hospital Doctor Marcial Quiroga, donde funciona el Instituto del Quemado.

La menor quedó internada para una evaluación más exhaustiva y el correspondiente tratamiento, permaneciendo bajo observación mientras se aguardaba un parte médico oficial sobre su evolución. Desde la Policía indicaron que se trató de un hecho de carácter accidental.

Temas
Seguí leyendo

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente

Impactante choque: una camioneta volcó y seis personas resultaron heridas

Atraparon a cuatro jóvenes, entre ellos 2 menores, por el robo en una finca

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Violenta pelea entre vecinos en Pocito: un hombre fue baleado y lucha por su vida

Buscaban el arma robada a un policía y se encontraron con una plantación de marihuana

Las Chacritas: detienen a dos hombres tras desvalijar en una casa de fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra
Saturado de turistas

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra

Te Puede Interesar

Una beba de 1 año y 5 meses permanece internada tras sufrir quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho, mientras estaba junto a su madre en Caucete.
Angustia

Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York
En la madrugada del sábado

Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

El Hospital César Aguilar de Caucete fue uno de los centros cuya infraestructra fue mejorada.
Balance

Los cinco hospitales del interior sanjuanino cuyos edificios "revivieron" en 2025

Imagen ilustrativa 
Violencia

Tensión en Chimbas: una familia soltó un pitbull contra la Policía para evitar la detención de un delincuente