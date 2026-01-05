Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

Una beba de 1 año y 5 meses permanece internada tras sufrir quemaduras con agua caliente en el rostro y el pecho, mientras estaba junto a su madre en Caucete.

Momentos de preocupación se vivieron este domingo por la noche en Caucete, cuando una beba de un año y cinco meses sufrió quemaduras en el rostro y el pecho tras un accidente con agua caliente en el Skate Park del departamento. La menor fue asistida de urgencia y permanece internada bajo observación médica.

El episodio se registró alrededor de las 21.10, cuando una joven madre de 23 años, domiciliada en el barrio Pie de Palo, se encontraba en el lugar junto a familiares. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la mujer sostenía a la beba en brazos mientras manipulaba un termo con agua caliente.

Según se detalló, la madre intentaba trasvasar el agua caliente a una botella que contenía agua congelada cuando, por causas que aún se investigan, el termo se le resbaló de las manos. El líquido caliente cayó sobre la menor, provocándole quemaduras inmediatas en distintas partes del cuerpo.

Tras el accidente, la beba fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, debido a la naturaleza de las lesiones, los profesionales de la salud dispusieron su derivación en ambulancia al Hospital Doctor Marcial Quiroga, donde funciona el Instituto del Quemado.

La menor quedó internada para una evaluación más exhaustiva y el correspondiente tratamiento, permaneciendo bajo observación mientras se aguardaba un parte médico oficial sobre su evolución. Desde la Policía indicaron que se trató de un hecho de carácter accidental.