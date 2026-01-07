miércoles 7 de enero 2026

Agenda

Javier Milei inaugura su año de recorridas por las provincias: irá a un festival a escuchar al Chaqueño Palavecino

El Presidente mantendrá diversas apariciones en eventos tradicionales a lo largo del año. Irá el jueves de la próxima semana a Jesús María a ver jineteadas y a escuchar al Chaqueño Palavecino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Será su primera actividad oficial del año por fuera de Buenos Aires. El presidente Javier Milei asistirá el jueves de la próxima semana al Festival Nacional de Doma y Folklore, el cual se realiza en la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba. En el Gobierno afirman que será la primera de varias apariciones en eventos de esta índole a lo largo del 2026.

“Va a ir el 16 de enero a Jesús María”, confirmaron voceros de la Presidencia de la Nación. Es el antepenúltimo día de la realización del típico festival que se hace en la ciudad cordobesa. El Presidente planea viajar esa misma jornada desde Buenos Aires y asistir para ver las jineteadas y el show que tendrá como último artista al Chaqueño Palavecino.

“Javier no es una persona que le escapa a la gente. En los actos que preside siempre entra por el público y siempre se mete entre las personas cuando hace alguna actividad por La Libertad Avanza”, explica uno de sus laderos a Infobae. La intención es que para este año siga viajando a las provincias, pero que esto no se produzca, en mayor parte, solo por actos partidarios.

Altas fuentes del círculo presidencial afirman que esta presencia se vino considerando desde hace tiempo. “Forma parte de un tipo de apariciones que Milei no suele acostumbrar a hacer, a excepción de eventos tradicionales como la ExpoAgro que organiza La Rural.”

En este caso, Milei accedió a la invitación que le fue hecha desde la Comisión Organizadora del Festival. En principio, en Casa Rosada habían informado que la fecha iba a ser el 8 de enero, pero más tarde se conoció que sería el jueves de la próxima semana.

Milei había confirmado a través de sus redes que sus dos primeras recorridas serían a la provincia de Córdoba y la de Buenos Aires. Días más tarde se conoció que, específicamente, esos destinos serían las ciudades de Jesús María y la de Mar del Plata. A la primera irá antes de partir hacia el Foro Económico Mundial de Davos, y a la segunda al volver de la misma.

Quien es habitué del Festival de Doma y Folklore es la vicepresidenta Victoria Villarruel, que asistió a las ediciones del 2024 y 2025. En esta última ocasión incluso marcó que “en Córdoba me reciben con amor y acá soy cordobesa”.

Durante la breve estancia de Villarruel en el norte cordobés, la mayoría de los dirigentes libertarios locales, así como los aliados relevantes del Gobierno en la provincia, eligieron no mostrarse junto a la presidenta del Senado. El gobernador Martín Llaryora optó por delegar la bienvenida a su vicegobernadora, Myrian Prunotto, quien ofició de anfitriona formal junto al intendente de Jesús María, Federico Zárate.

Todavía no está previsto quiénes viajarán junto al Presidente desde la Capital Federal. Quien parece extremadamente probable que asista es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No se descarta que otros importantes miembros del Gabinete los acompañen.

Allí serán recibidos por el presidente de La Libertad Avanza Córdoba, Gabriel Bornoroni, quien además es el jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados. Su armado provincial consiguió meter cinco de las nueve bancas que se encontraban en disputa en las elecciones legislativas del año pasado. Milei mantiene una relación de respeto, pero distante, con el gobernador cordobés, a quien le buscará disputar la gobernación de la provincia dentro de dos años.

Unos días antes estarán por la provincia cordobesa la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, que cumplió la misma tarea por pocos meses durante la gestión de Juan Manuel de la Sota, “El Gallego”. La funcionaria estará compartiendo acto con el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, con el que irán a realizar un acto por el Operativo Verano, tal y como se hizo en Buenos Aires. Luego irán al Festival para ver las actividades.

