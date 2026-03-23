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En el microestadio de Lanús

Cabello fue protagonista en el acto del "operativo clamor" por Dante Gebel

El diputado provincial fue orador en el encuentro que reunió a dirigentes de todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El dirigente sindical y diputado provincial Eduardo Cabello participó como orador en un acto nacional del espacio político que impulsa la candidatura presidencial del pastor Dante Gebel de cara a las elecciones de 2027.

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El encuentro se desarrolló en el microestadio de Lanús y formó parte del armado de Consolidación Argentina, una estructura que busca posicionar al referente religioso como una opción electoral a nivel nacional.

Durante la jornada, que reunió a dirigentes políticos, sindicales, empresarios y referentes sociales de distintos puntos del país, Cabello tuvo participación activa como representante de la región Cuyo, en el marco de un esquema que apunta a construir presencia territorial en todo el país.

El acto se inscribe dentro de una estrategia más amplia del espacio, que ya comenzó a desplegar mesas provinciales y regionales con el objetivo de consolidar una base política antes de una eventual definición de candidatura. Según se informó, el evento convocó a miles de personas y evidenció el crecimiento del armado.

Si bien Dante Gebel no estuvo presente, debido a una gira internacional, desde el espacio destacaron que autorizó el uso de su imagen y nombre para el desarrollo del acto, lo que fue interpretado como un gesto clave en medio del denominado “operativo clamor” para que confirme su postulación.

En ese contexto, la presencia de Eduardo Cabello refuerza el vínculo del sindicalismo sanjuanino con este armado emergente, donde el dirigente ya había mostrado alineamiento previo y se posiciona como una de las figuras encargadas de proyectar el espacio en la provincia.

Embed - SAN JUAN CON DANTE GEBEL on Instagram: "Participé del Primer Encuentro Federal de @consolidacionargentinaoficial que se llevó a cabo en el microestadio de Lanús el día 18 de marzo. Agradecemos a @juanpablobrey , @eugeniocasielles y @joseminaberrigarayok por la invitación y organización, que nos permite construir y perseguir el sueño de una Argentina libre, justa y soberana. #consolidacionargentina #consolidacionsanjuan #dantegebel"
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