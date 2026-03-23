San Juan, en el top 5 de provincias que más fondos recibió por ATN: obtuvo $4.000 millones en dos días

San Juan se ubicó entre las cinco jurisdicciones que más fondos recibieron en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), tras captar $4.000 millones en apenas dos días, en el marco de una fuerte distribución de recursos realizada por el Gobierno nacional. Los envíos se concentraron entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, según un informe de la consultora Politikon Chaco.

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En ese período, la Nación repartió un total de $47.000 millones entre once provincias, el monto más alto distribuido en lo que va de 2026 por este mecanismo. Dentro de ese esquema, San Juan compartió el quinto lugar con Chaco, detrás de Corrientes ($8.000 millones), Mendoza ($7.000 millones), Entre Ríos ($6.000 millones) y Misiones ($5.500 millones).

El informe también destaca que este volumen de fondos supera ampliamente los niveles recientes. En términos reales, los $47.000 millones distribuidos en estos dos días representan un incremento del 129% respecto a febrero, cuando se habían transferido $20.000 millones. Además, en comparación con marzo del año pasado, el aumento parcial alcanza el 98,5%.

Si se amplía la mirada al acumulado anual, San Juan suma hasta el momento $4.000 millones en ATN y se ubica en un grupo intermedio junto a Santa Cruz, Chaco y Neuquén. En la cima del ranking se mantiene Corrientes, con $14.000 millones en lo que va del año, seguida por Misiones ($9.500 millones) y Salta ($7.500 millones).

En total, durante el primer trimestre de 2026 ya se distribuyeron $74.000 millones por este concepto a nivel nacional, lo que implica una suba real interanual del 29%. El informe subraya así una aceleración en el uso de los ATN como herramienta de asistencia financiera a las provincias en lo que va del año.