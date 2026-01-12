Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

Apareció un documento con la firma del primo del ex gobernador Sergio Uñac, Gustavo Monti, que acredita su relación con la empresa Krah, que se terminó quedando con la licitación de los caños del Acueducto Gran Tulum, cuya calidad se encuentra bajo sospecha. El expediente de OSSE (número 435.912) está firmado por Monti en carácter de apoderado de Krah América Latina S.A y por el presidente de la empresa estatal de aquel momento, Sergio Ruiz. El expediente tiene por objeto una readecuación de presupuesto del 55% de la primera licitación que ganó Krah, en el 2015. Hasta ahora, las pruebas que vinculaban a Monti con la empresa de tuberías eran testimonios de ex empleados que lo ubicaban en la planta, el video de una premiación y una factura en concepto de cobro de comisión de PVC San Juan SRL a Krah. Este documento es la primera prueba oficial que determina la posición de Monti en la compañía. La obra del acueducto se encuentra paralizada por objeciones técnicas, que aún no son resueltas. La Provincia empezó a pagar el año pasado el crédito kuwaití que financió los trabajos -que no están terminados-, según lo informado por el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, en Paren las Rotativas.

El Acueducto Gran Tulum era una obra estratégica porque iba a proveer de agua al San Juan del millón de habitantes. Fueron dos las licitaciones que ganó Krah para proveer las cañerías del acueducto Gran Tulum: la primera, durante el gobierno de José Luis Gioja -en marzo del 2015-, por 13 kilómetros de tuberías y adjudicada por $61.235.936,21 y la segunda, en junio del 2016 (gestión Uñac) por 56,7 kilómetros de caños por los que la firma ofertó $1.398.126.851,22, $74.040.668,92 por encima del presupuesto oficial. Las sospechas que generaron la demanda judicial que hizo el abogado Marcelo Arancibia se focalizan en investigar lo que sucedió con la segunda licitación que ganó Krah, empresa que fue observada por su c ompetidora General Plastics por el carácter experimental de las tuberías , según consta en una advertencia que llegó a OSSE antes de la adjudicación, en donde también se menciona que la oferta era superior al presupuesto oficial.

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum.

El documento al que accedió Tiempo de San Juan de forma exclusiva es un expediente de readecuación de contrato, en el que se determinó pagarle un 55% más a la empresa por los caños que proveyó en la primera licitación. Es el expediente 435.912 de OSSE; expediente 511.148 del Ministerio de Infraestructura (decisión número 0679/15 de fecha 4 de agosto del 2015 y Acta Acuerdo de Readecuación de Contrato, suscripta en fecha 22 de marzo de 2016 entre Obras Sanitarias Sociedad del Estado y la empresa Krah América Latina S.A).

Este expediente, que está en la mira judicial, habría sobrevivido a una eventual desaparición de documentos relacionados con el acueducto Gran Tulum y al bloqueo que existió para informar públicamente el papel de Monti en la empresa Krah.

El documento tiene ocho páginas, las últimas seis son un acta acuerdo. Está la firma de Sergio Ruiz en representación de OSSE y de Monti, con aclaración en la página final “por Krah América Latinoamérica SA”. A esto se le suma que el acta de readecuación de contrato que acompaña al expediente indica que la empresa Krah es representada por su "apoderado Gustavo Horacio Monti".

En el expediente se desgrana toda la línea temporal de la primera licitación que ganó Krah:

-El 5 de marzo del 2015 se autorizó a la Gerencia de OSSE a efectuar el llamado a licitación por un presupuesto oficial de $51.109.881,03 para la provisión de cañerías y piezas especiales de polietileno de alta densidad.

-El 28 de mayo del 2015 se realizó la apertura de sobres de la licitación pública. En el acto se presentó una oferta, de Krah América Latina, que aún no tenía sede en San Juan.

-Analizada la documentación de la oferta presentada por Krah, se decidió formalmente el 4 de agosto del 2015 concederle la adjudicación de las tuberías. Se indica que, si bien la oferta superaba un 19,81% al presupuesto oficial, el porcentaje se encontraba dentro de un margen razonable de variabilidad de precios.

-El 13 de agosto del 2015 se venció el plazo de mantenimiento de la oferta de Krah. Se reporta que no se pudo pagar la orden porque el convenio celebrado con el Fondo Kuwaití que financió parte del Acueducto Gran Tulum tuvo demoras en su implementación, que finalmente se accedió a los fondos en marzo del 2016.

-Noventa y seis días después de que la asunción de Sergio Uñac en el gobierno, se readecuó el pago a Krah en un 55% por la suba del dólar, según consta en la página 3 del acta acuerdo. Las tuberías pasaron de costar $61.235.936,21 a $94.915.701,13.

-Se estableció un pago del 35% del monto total del contrato al momento de la emisión de la orden de compras, posteriormente un 45% del monto total contra entrega de las tuberías y piezas especiales y elementos de unión y un 20% restante se efectuará una vez que los bienes sean trasladados a obra, al lugar y en fecha que lo especifique la Gerencia de Ingeniería de OSSE.

El 9 de diciembre del 2025 Arancibia presentó ante el Ministerio Público Fiscal la denuncia penal mencionada. Tuvo como sustento una serie de investigaciones publicadas por este medio. La denuncia se enfoca en investigar la posible comisión de múltiples delitos contra la administración pública y, sin dar nombres, apunta a hechos cometidos por funcionarios durante las gestiones 2015/2019 y 2019/2023. Entre los delitos que se buscan configurar se encuentran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias, y defraudación al Estado.

Tiempo de San Juan se comunicó con Monti para que diera su versión de los hechos en este medio, pero el empresario optó por el silencio.

Trascendió que, a mediados de diciembre pasado, se envió un mensaje interno al personal de OSSE para que toda la documentación relacionada con el Acueducto sea presentada a Gerencia General.

Previo a la investigación judicial, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes que busca que el Ejecutivo aclare por qué se paralizó del acueducto Gran Tulum, cómo se contrataron los caños y piezas especiales y cuál es su aptitud técnica. No hay información sobre el avance de esta investigación interna.

Antecedentes

El acueducto Gran Tulum es una obra con historia y que cuya concreción permitirá –algún día- duplicar el abastecimiento de agua potable para todo el Gran San Juan. El préstamo para financiar este proyecto provino de un fondo kuwaití para obras de infraestructura en Argentina y fue el ministro estrella de José Luis Gioja, José “Pepe” Strada, quien consiguió que llegaran a San Juan 100 millones de dólares a devolver en dos décadas con 4 años de gracia y una tasa de interés del 3%. Inicialmente el dinero iba a ser destinado a Solar San Juan, un proyecto de energía renovable que no obtuvo el sí kuwaití porque los créditos tenían como destino solo obras de infraestructura.

image.png El Acueducto Gran Tulum.

Para comprender el origen de la generosidad de Kuwait hacia Argentina, es necesario remontarse a los inicios de la década del ’90. En medio de la Guerra del Golfo Pérsico, entre 1990 y 1991, el entonces presidente Carlos Menem decidió que Argentina participara activamente en el conflicto, enviando tropas para sumarse al bloqueo militar contra Irak. El anuncio de esta medida —inusual en la política exterior del país— fue realizado por el canciller Domingo Felipe Cavallo, y colocó a Argentina en una posición inédita: fue el primer país latinoamericano en sumarse al operativo, en respuesta directa a una solicitud de ayuda por parte de Kuwait. Como retribución, dos décadas después decidieron crear un fondo crediticio para financiar obras en el país.

En diciembre del 2013 se supo que los árabes aprobaban el préstamo para el acueducto Gran Tulum, pero el camino para el envío de fondos incluyó acordar la letra chica del contrato final. Los kuwaitíes intentaban que el préstamo en caso de incumplimiento quedara bajo jurisdicción judicial de Nueva York o Londres. El pedido fue rechazado tanto por el gobernador Gioja como por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Para revertir la situación, el ministro Strada fue acompañado por el ministro de Economía de la Nación de aquellos años, Axel Kicillof, a una reunión con las autoridades kuwaitíes para discutir la jurisdicción legal. Finalmente acordaron someterse, en caso de falta de pago, a un tribunal tripartito, donde un juez lo pone Argentina, el otro Kuwait, y el tercero la Corte Internacional de La Haya. Fue gracias a este acuerdo que San Juan consiguió que Nación fuera garante del crédito, firma que quedó registrada el 21 de noviembre del 2014.

La primera licitación para el acueducto Gran Tulum fue en marzo del 2015. En mayo del 2017 se lanzó la segunda licitación para continuar con la obra, una operación financiera mucho más jugosa.

acueductyo.jpg La alternativa para llegar a Zonda o desde Zonda al Gran San Juan, esta noche, será por Ullum. Las obras del acueducto Gran Tulum son esenciales para asegurar el agua al San Juan del futuro.

La instalación de la firma Krah en San Juan tuvo varias vueltas hasta que finalmente consiguió lugar en el Parque Industrial de Albardón. Krah es una empresa alemana que se destaca por la fabricación de tuberías, su sede matriz en el país está en Moreno, Buenos Aires. Tras ganar la licitación del acueducto Gran Tulum, los cálculos determinaron que enviar los caños a San Juan iba a significar un costo altísimo en fletes por lo que se decidió instalar una planta acá. El lugar elegido fue el Parque Industrial de Albardón.

El 5 de septiembre del 2019, en la novena sesión del período ordinario los legisladores aprobaron la ampliación del financiamiento para el acueducto Gran Tulum, recursos que puso la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Según detalla la gacetilla oficial, "la Provincia y la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la ex Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmaron el 19 de junio de 2017, un convenio de Cooperación y Financiamiento por la suma de pesos mil ciento setenta millones cuarenta y seis mil doscientos treinta y tres con 51/100 ($ 1.170.046.233,51) y la Provincia procedió a realizar las tramitaciones administrativas pertinentes y adjudicó la obra por la suma de pesos mil novecientos noventa y ocho millones ochenta y dos con 19/100 ($1.998.000.082,19), sujeto a la disponibilidad de fondos que integran el Fondo Hídrico de Infraestructura. En virtud que el monto de adjudicación de la obra es superior al monto del Convenio de Cooperación y Financiamiento de fecha 19 de junio de 2017, la Provincia solicitó a la Secretaría, la ampliación del financiamiento por aquella diferencia que asciende a la suma de pesos ochocientos veintisiete millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con 68/100 ($827.953.848,68)".

Gustavo Mastelono es el director general de Krah Latinoamérica. La autoridad empresarial estuvo en el corte de cintas de la planta sanjuanina, el 13 de marzo del 2019, acto en el que participaron las máximas autoridades provinciales y todo el arco industrial local. Monti figuraba como dueño de PVC San Juan SRL, pero su nombre no formaba parte oficialmente del organigrama de Krah. Por primera vez, trascendió un documento oficial en el que se establece el papel del pocitano dentro de la firma.