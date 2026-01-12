lunes 12 de enero 2026

Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia temperaturas de hasta 35 grados en la provincia, en su reporte diario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.

Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.

La semana arranca con un lunes con mucho calor y probabilidad de tormentas tanto por la tarde como durante la noche en San Juan, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes 12 de enero, la mañana se presentará con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 23°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, con el correr de las horas el calor se intensificará: por la tarde se espera una máxima de 35°C, con probabilidad de tormentas aisladas que se mantendrán también durante la noche. El viento soplará del sector sudeste por la tarde y rotará al oeste por la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 31 km/h.

image

El panorama se tornará más inestable el martes 13 de enero, ya que el SMN pronostica tormentas aisladas durante toda la jornada, desde la madrugada hasta la noche. La temperatura mínima será de 20°C y la máxima rondará los 30°C. Además, se prevén vientos intensos del sector sur, especialmente durante la madrugada y la mañana, con ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h.

