lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De luto

Dolor por la muerte de Fabián Zagaglia, un sensei histórico de San Juan

El fallecimiento del sensei Fabián Zagaglia generó una sentida despedida Valle Fértil. El referente deportivo dejó una huella imborrable en generaciones de alumnos y en toda la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
S
image

Valle Fértil vivió horas cargadas de tristeza tras la muerte del sensei Fabián Zagaglia, una de las figuras más queridas y respetadas del karate sanjuanino. La despedida fue tan silenciosa como multitudinaria de vecinos que llegaron de todas partes para darle el último adiós.

Lee además
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
en el comienzo de semana, a cuanto cerro el dolar blue en san juan
Mercado cambiario

En el comienzo de semana, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Aunque había nacido en Mar del Plata, Zagaglia encontró en San Juan su lugar en el mundo. Su vínculo con el karate comenzó a muy temprana edad, cuando a los 13 años dio sus primeros pasos en el Centro de Educación Física N°1 de su ciudad natal. Desde entonces, la disciplina se convirtió en una constante, incluso antes de cumplir con el servicio militar, etapa que atravesó sin abandonar su compromiso con la formación personal y deportiva.

Con el paso del tiempo, el karate dejó de ser solo un deporte para transformarse en una forma de vida. Durante más de 50 años, Zagaglia enseñó que cada movimiento iba acompañado de valores. Esa enseñanza profunda quedaba reflejada en una frase que repetía a sus alumnos y que hoy seguramente ellos llevarán como bandera.

Instructor de la Federación Argentina de Karate, el sensei fundó en Valle Fértil una escuela que sigue en funcionamiento y que hoy es sostenida por nueve alumnos, herederos directos de su legado.

Temas
Seguí leyendo

Un informe nacional volvió a encender las alarmas sobre el vino, tras confirmar una caída del consumo interno durante 2025 en el país

San Juan y su futuro eléctrico: el nuevo titular del EPRE reveló una obra estratégica

¿Habrá más crecidas en los ríos de San Juan? En la UNSJ explicaron el fenómeno

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

San Juan, otra vez en modo horno: fue la más caliente del país

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la vuelta a san juan 2026 suma mas equipos: habra 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Foto gentileza Canal 13 San Juan
En Capital

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Te Puede Interesar

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Por Natalia Caballero
Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos
Campo Afuera

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Martín Sassul rompió el silencio: del no existe la acefalía en Desamparados al queremos apuntar al ascenso
En Puyuta

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita
Temor en la costa atlántica

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita