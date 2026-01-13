Anses actualiza jubilaciones y asignaciones: cuánto se cobrará desde febrero de 2026

El dato de inflación de diciembre de 2025 ya impacta de lleno en los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el porcentaje que se aplicará a todas sus prestaciones a partir de febrero del próximo año.

La inflación mensual fue del 2,84% , cifra que se trasladará de manera directa a jubilaciones, pensiones y asignaciones, en el marco del esquema de movilidad vigente que ajusta los haberes mes a mes según la evolución de los precios.

Los nuevos valores que se pagarán en febrero

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $359.219,42. En caso de que el Gobierno nacional ratifique el pago del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo ascendería a $429.219,42. Por su parte, la jubilación máxima rondará los $2.358.940,75.

El aumento también alcanza a otros beneficios previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $287.375,54, mientras que las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegarán aproximadamente a $251.453,59. En el caso de las pensiones para madres de siete hijos, el monto será equivalente al haber mínimo.

Las asignaciones sociales no quedan al margen del ajuste. La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $129.082,71, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzará los $121.818,42 por hijo. Como es habitual, el 80% de este último monto se paga mensualmente y el 20% restante se cobra una vez al año, tras la presentación de la libreta correspondiente. En tanto, la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22 y la Asignación Familiar por Hijo, para el primer tramo de ingresos, quedará en $64.547,52.

Detalle de montos estimados para febrero de 2026

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

PUAM: $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $429.219,42

AUH: $129.082,71

AUH por Discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por Embarazo: $121.818,42

Cómo funciona el sistema de aumentos mensuales

Desde abril de 2024, las prestaciones de Anses se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. Este sistema reemplazó la fórmula trimestral y busca reducir el atraso que sufrían los ingresos frente a la suba de precios.

El nuevo mecanismo quedó formalizado a través del Decreto 274/2024, impulsado por el presidente Javier Milei, y establece ajustes automáticos sin necesidad de resoluciones adicionales. De esta manera, desde enero de 2025 los incrementos se aplican de forma directa una vez que se conoce el dato oficial del IPC.

En cuanto al cronograma de pagos de febrero, aún resta la confirmación oficial, aunque se espera que se mantenga el esquema habitual organizado por terminación de DNI. Las jubilaciones y pensiones mínimas comenzarían a acreditarse durante la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores lo harían en la tercera. Actualmente, Anses continúa con el pago de los montos correspondientes a enero de 2026, que incluyeron un aumento del 2,47%.