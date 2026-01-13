Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que alcanza a un sector de la provincia de San Juan y estará vigente durante la noche de este martes. La advertencia se concentra en el norte provincial , donde se esperan condiciones climáticas adversas.

Según el informe oficial, los departamentos de Jáchal, Valle Fértil e Iglesia podrían verse afectados por lluvias y tormentas de distinta intensidad , algunas con características fuertes. El fenómeno podría incluir caída de granizo , importante actividad eléctrica , ráfagas de viento que rondarían los 80 kilómetros por hora y precipitaciones abundantes en lapsos cortos de tiempo .

Desde el organismo nacional señalaron que los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales estos registros sean superiores. En áreas de mayor altura, especialmente en la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo o incluso nieve.

En cuanto a las temperaturas, este martes cerrará con un ambiente caluroso, con marcas cercanas a los 29 grados. Para la jornada del miércoles, el calor volverá a hacerse sentir con fuerza: se espera una máxima de 35° y una mínima de 21°, manteniendo el clima típico de esta época del año.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas intensas.