martes 13 de enero 2026

Clima

Alerta por tormentas fuertes para el norte de San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, granizo y ráfagas que podrían registrarse durante la noche de este martes en varios departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tormentas electricas.jpg

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que alcanza a un sector de la provincia de San Juan y estará vigente durante la noche de este martes. La advertencia se concentra en el norte provincial, donde se esperan condiciones climáticas adversas.

Según el informe oficial, los departamentos de Jáchal, Valle Fértil e Iglesia podrían verse afectados por lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas con características fuertes. El fenómeno podría incluir caída de granizo, importante actividad eléctrica, ráfagas de viento que rondarían los 80 kilómetros por hora y precipitaciones abundantes en lapsos cortos de tiempo.

Desde el organismo nacional señalaron que los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en sectores puntuales estos registros sean superiores. En áreas de mayor altura, especialmente en la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo o incluso nieve.

En cuanto a las temperaturas, este martes cerrará con un ambiente caluroso, con marcas cercanas a los 29 grados. Para la jornada del miércoles, el calor volverá a hacerse sentir con fuerza: se espera una máxima de 35° y una mínima de 21°, manteniendo el clima típico de esta época del año.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas intensas.

