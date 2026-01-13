¿Vas a viajar?, conocé el estado de las rutas en San Juan este martes

Conocé el estado de las rutas y caminos en San Juan, este martes. (Foto de archivo)

Después de una noche marcada por el viento en San Juan y en medio de las vacaciones de verano, a primera hora de la mañana de este martes, la Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte informando sobre el estado de las rutas en la provincia.

En ese contexto, indicaron a los usuarios de la red vial nacional que el estado actualizado de las siguientes rutas en la provincia de San Juan es el siguiente:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable

- Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con precaución

RN 40 sur transitable con precaución.

RN 20 transitable con precaución.

RN 153 Transitable con precaución.

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

Transitable con precaución. Badenes con agua, Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución.

RN 149 Iglesia, transitable con precaución.

“Personal de Vialidad continuará la inspección del estado de los caminos, mientras mantiene guardias permanentes y campamentos móviles en alerta”, indicaron para finalizar.