En Chimbas

Lo fueron a buscar por una denuncia de lesiones graves y le hallaron 51 plantas de marihuana

El hecho ocurrió este lunes. El sujeto de 46 años quedó detenido y continúa la investigación por el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre era buscado por la Policía en el marco de una denuncia por lesiones graves y le encontraron medio centenar de plantas de marihuana, en Chimbas.

Un allanamiento realizado en el marco de una causa por lesiones graves terminó con un hallazgo inesperado y la detención de un hombre en el departamento Chimbas, luego de que la Policía encontrara una importante cantidad de plantas de marihuana en su vivienda.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes por la mañana en un domicilio del barrio Villa Alonso, en Chimbas, y estuvo a cargo de personal de la Policía de San Juan, a través de la División UFI Genérica, con la intervención de la D.D.I. La medida judicial se concretó en el contexto de una investigación en curso por un hecho de lesiones graves.

Durante la requisa, los efectivos obtuvieron resultado positivo al hallar un total de 51 plantas de marihuana, las cuales fueron inmediatamente secuestradas por personal del Departamento Drogas Ilegales.

Como consecuencia del operativo, quedó vinculado a la causa un hombre identificado como Ferreyra, de 46 años, quien fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal de turno por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa, tanto en relación a la causa original por lesiones graves como al hallazgo de la sustancia prohibida.

