martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

El club confirmó en sus redes sociales que en 2026 sus categorías AFA de Juveniles y Proyección continuarán teniendo roce entre los grandes. Esta decisión obligaría al Verdinegro a solicitar nuevamente una licencia para ausentarse del Torneo Local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
smvocaaaa-728x485

San Martín informó mediante un comunicado oficial que sus categorías AFA de Juveniles y la Categoría Proyección competirán durante la temporada 2026 en Primera División, pese al descenso reciente de su plantel mayor a la Primera Nacional. La institución señaló que esta continuidad representa una inversión destinada a fortalecer el desarrollo de las divisiones formativas y a acompañar el crecimiento de la infraestructura deportiva.

Lee además
video: asi es el duro entrenamiento de colapinto de cara al 2026
Fórmula 1

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026
kevin benavides y el sanjuanino sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuacion en la etapa maraton
Rally Dakar

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuación en la etapa maratón

Tal como había anticipado Tiempo de San Juan, esta determinación condicionaría la participación del club en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con la confirmación de esa autorización, el club volvería a solicitar licencia para no disputar el campeonato local, al igual que ocurrió en 2025. Desde la institución se limitaron a decir que esta medida "está siendo analizada".

Mientras tanto, San Martín continúa con su planificación deportiva para la Primera Nacional. El plantel profesional retomó los entrenamientos el lunes 5 de enero, con jugadores que siguen de la temporada pasada, incorporaciones previstas y juveniles que tuvieron participación en la última edición del torneo de Reserva.

Temas
Seguí leyendo

Chiqui Tapia habló por primera vez sobre las denuncias por corrupción en la AFA: "Lo llevo tranquilo, no estoy imputado"

Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Chiqui Tapia, de vacaciones en Mar del Plata y despreocupado sobre las denuncias a la AFA: "No le doy bola"

Dolor por la muerte de Fabián Zagaglia, un sensei histórico de San Juan

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

Experiencia, canteranos y 7 refuerzos de jerarquía: Desamparados puso primera y arrancó la pretemporada con mucha ilusión

Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional

Bombazo: despidieron a Xabi Alonso del Real Madrid

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
kevin benavides y el sanjuanino sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuacion en la etapa maraton
Rally Dakar

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuación en la etapa maratón

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000
En Santa Lucía

Operativo de película en Villa del Sur: cuatro detenidos y secuestro de armas, drogas y $1.500.000

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross
Investigación

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Te Puede Interesar

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique
Tiempo de verano en SJ

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas
Repercusiones

Tras la publicación de Tiempo, confirmaron qué pasó con el celular que un ladrón se dejó en un robo en Chimbas

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto
Investigación

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto