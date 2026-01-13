Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

San Martín informó mediante un comunicado oficial que sus categorías AFA de Juveniles y la Categoría Proyección competirán durante la temporada 2026 en Primera División, pese al descenso reciente de su plantel mayor a la Primera Nacional. La institución señaló que esta continuidad representa una inversión destinada a fortalecer el desarrollo de las divisiones formativas y a acompañar el crecimiento de la infraestructura deportiva.

Tal como había anticipado Tiempo de San Juan, esta determinación condicionaría la participación del club en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con la confirmación de esa autorización, el club volvería a solicitar licencia para no disputar el campeonato local, al igual que ocurrió en 2025. Desde la institución se limitaron a decir que esta medida "está siendo analizada".

Mientras tanto, San Martín continúa con su planificación deportiva para la Primera Nacional. El plantel profesional retomó los entrenamientos el lunes 5 de enero, con jugadores que siguen de la temporada pasada, incorporaciones previstas y juveniles que tuvieron participación en la última edición del torneo de Reserva.

