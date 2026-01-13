martes 13 de enero 2026

Oficial

Calingasta confirmó dos fiestas departamentales y puso en duda la tercera por la situación económica

Luego de la polémica del 2025, en el que los vecinos terminaron haciendo dos de las tres festividades, el Municipio colaborará con entidades privadas para llevar a cabo las de este 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (12)

El Municipio de Calingasta confirmó la realización de dos de sus fiestas departamentales para el 2026, aunque dejó en suspenso una tercera debido al contexto económico y a la falta de presupuesto. Se trata de la Fiesta del Ajo y la Fiesta de los Enamorados, mientras que el Carnaval de Villa Calingasta, por ahora, no tiene asegurada su realización.

La primera en el calendario será la Fiesta del Ajo, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de febrero en el Anfiteatro La Ermita, en la localidad de Tamberías. Cabe recordar que en 2025 el municipio suspendió esta celebración por falta de fondos, pero el Club Sportivo Tamberías tomó la iniciativa y organizó en su lugar la denominada “Peña del Ajo”, que se realizó en febrero de ese año.

En esta edición, la fiesta contará con un esquema de participación público-privada, con colaboración tanto de la Municipalidad como del club. La entrada tendrá un valor estimado de entre 10.000 y 15.000 pesos, mientras que menores y jubilados ingresarán de manera gratuita.

En cuanto a la grilla artística, el viernes, desde las 22, la apertura estará a cargo del Ballet del Carmen y luego subirán al escenario Rolando Tello, José “Pepe” Rojas, Canta Puchuzún, Pueblo Nuevo, La Nota, Avelino Gonzales, Avelino Cantos y Pueblero Riojano. El sábado, también desde las 22, abrirá el Ballet Añoranza de Mi Tierra y la grilla continuará con Grupo Cordillerano, Hermanos Molina, Grupo Saypa, Aire Mansero, Voces de la Cumbre, Calibre Sureño y Nueva Banda, en dos jornadas que combinarán artistas locales, regionales y propuestas de otros puntos del país.

Por otro lado, el secretario de Gobierno de Calingasta, Andrés Escuela, confirmó a Tiempo de San Juan que también se realizará la tradicional Fiesta de los Enamorados en la localidad de Barreal. Según explicó, será a fines de febrero, aunque todavía no hay definiciones sobre los artistas que formarán parte de la propuesta.

Distinto es el panorama para el Carnaval de Villa Calingasta, que este año quedó en duda. Desde el municipio señalaron que no hay presupuesto para llevarlo adelante y que, además, el año pasado ya se realizó en esa localidad, por lo que este año “le toca a Tamberías”. En 2025, ante la suspensión oficial, distintas organizaciones barriales e instituciones se hicieron cargo de la organización y, en la recta final, el municipio aportó algunas colaboraciones. Aquella edición se llevó a cabo en marzo.

Las fiestas departamentales vienen siendo motivo de polémica en la gestión del intendente Sebastián Carbajal. A comienzos del año pasado, el municipio emitió un fuerte comunicado cuestionando a los concejales por no aprobar el Presupuesto 2025, lo que, según el Ejecutivo, ponía en riesgo la realización de las festividades. Finalmente, las tres celebraciones fueron canceladas: el Club Tamberías organizó la Peña del Ajo, los vecinos impulsaron el Carnaval y la Fiesta de los Enamorados no llegó a realizarse.

