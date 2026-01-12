Quién es el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó San Martín para la Primera Nacional

En el arranque de la segunda semana de pretemporada, San Martín sigue armando el plantel ideal para la Primera Nacional. En las últimas horas abrochó un refuerzo más, que ya se sumó a los trabajos del equipo de Ariel Martos. Quién es y cómo juega el "Mayo" Iachetti, el delantero goleador del ascenso que sumó el Verdinegro para la Primera Nacional.

Primera Nacional Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

Primera Nacional Novedades en el Verdinegro: confirman el primer amistoso y ¿vuelve Nazareno Fúnez, el goleador del ascenso?

El equipo de Concepción sigue sumando soldados para regresar a Primera Nacional y este lunes anunció la contratación de Nicolás Iachetti , el delantero que llega como goleador del fútbol de ascenso para aportarle viveza, potrero y presencia al área rival.

Nicolás Matías Iachetti, es uno de esos nombres que se fue haciendo solo en el ascenso argentino a base de sacrificio y mucho esfuerzo. Nació el 21 de abril de 2000 en Cipolletti, Río Negro, tiene 25 años y se desempeña como delantero o mediocampista ofensivo, con buena movilidad y llegada al gol.

"Mayo" surgió futbolísticamente en Cipolletti, fue recorriendo el interior del país y sumando experiencia en categorías duras, donde el roce y la intensidad son moneda corriente. Con 1,79 metros, no es el típico nueve de área, sino un jugador que se siente cómodo saliendo del área, atacando espacios y participando del juego.

Antes de sumarse a San Martín, Iachetti pasó por clubes como Independiente de Neuquén, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Sol de América de Formosa, donde en la temporada 2025 del Torneo Federal A tuvo uno de sus mejores rendimientos, con 22 partidos disputados y 5 goles.

Ese abanico de puntos positivos y teniendo en cuenta la falta de efectividad de los delanteros en ese puesto, despertó el interés del Verdinegro, que apostó por su llegada para reforzar el ataque en la Primera Nacional. Para Iachetti, el pase al conjunto sanjuanino representa un salto importante en su carrera y una nueva oportunidad para mostrar que está listo para competir en una categoría más exigente.

Así juega el "Mayo" Iachetti, el delantero con chapa de goleador que vestirá la camiseta verdinegra:

Embed - Nicolas Iachetti - Extremo/Delantero (Sol de America) 2025

Los que se sumaron en las últimos días:

Llegaron al Pueblo Viejo el volante zurdo Diego Alan Mercado Carrizo, de 28 años y de reciente paso por Miami FC; y el mediocampista central Leonardo Javier Monje, de 23 años, surgido de Instituto y proveniente de San Martín de Tucumán, siguiendo el mismo camino que otros refuerzos llegados desde el equipo tucumano. Ambos se integran a un mercado de pases activo en el que ya habían sido anunciados Carlo Lattanzio, Alex Salcedo, Ramiro Rumbolo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo.