Llegaron dos más: San Martín trajo a un delantero de Newell's y a uno con pasado en el ciruja tucumano

San Martín no se detiene y sigue ajustando piezas para afrontar el desafío de la Primera Nacional . En las últimas horas, el club de Concepción oficializó dos nuevas incorporaciones que llegan para reforzar zonas clave del equipo que conduce Ariel Martos, en un mercado de pases que se mantiene activo en el Pueblo Viejo.

Uno de los nombres que se suma al plantel es Mauro Gabriel Osores , defensor central que viene de vestir la camiseta de San Martín de Tucumán. Con rodaje en la categoría y conocimiento del fútbol del ascenso, Osores aparece como una alternativa importante para fortalecer la última línea y aportar solidez defensiva.

La otra cara nueva es la de Genaro Ariel Rossi, delantero rosarino de 23 años, que arriba al Verdinegro con un perfil joven y proyección. Formado en las divisiones inferiores de Newell’s, Rossi mide 1,82 metros y ya cuenta con experiencia en el fútbol profesional tras sus pasos por Chaco For Ever y Colón de Santa Fe, donde sumó minutos y roce competitivo.

Con estas incorporaciones, San Martín continúa delineando un plantel equilibrado, combinando experiencia y juventud, con el objetivo de ser competitivo desde el arranque y pelear por los primeros puestos para volver a Primera.