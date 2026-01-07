Un semillero que pide cancha: quiénes son los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en San Martín

San Martín inició este lunes por la tarde su pretemporada en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez , en el primer entrenamiento formal bajo las órdenes de Ariel Martos . Fue el puntapié de una etapa marcada por el reciente descenso y la necesidad de armar un plantel prácticamente desde cero. Entre referentes que continúan, refuerzos que ya se sumaron y otros que llegarán, hay un dato que ilusiona: 14 juveniles de la cantera verdinegra arrancaron los trabajos con Primera.

Atención Para agendar: estos son los eventos deportivos de San Juan en enero y febrero

Con el capitán Matías Borgogno, el “Pulpito” González y varios nombres que siguen del ciclo anterior, Martos recibió a una camada que mezcla experiencia en Reserva, pasos por Cuarta, debutantes y algunos que ya tuvieron minutos en torneos grandes. La primera jornada se apoyó en trabajos físicos, pruebas de resistencia y estiramientos, en una preparación que durará alrededor de un mes y que incluirá amistosos frente a equipos locales y rivales de afuera.

El debut del Verdinegro será el miércoles 25 de febrero, cuando enfrente a Deportivo Madryn.

En paralelo, todos los juveniles serán evaluados, ya que existe la posibilidad de que San Martín continúe compitiendo en la Copa Proyección. De esa observación dependerá quiénes seguirán en el plantel mayor y quiénes bajarán nuevamente a Reserva.

Martos, en diálogo con Tiempo de San Juan, dejó en claro cómo será su mirada sobre los chicos: “Tengo referencias de los chicos. Lo mejor es cuando uno los tiene acá adentro, los va conociendo más. Con el paso de los días me voy a ir interiorizando no solamente en cuestiones tácticas y técnicas, sino en lo personal. El sentido de pertenencia es fundamental. Me ha pasado en Tucumán también. Cuando un grupo se arma orientado a eso, por más que no sean de San Juan, lo hacen suyo”.

Quién es quién: los 14 pibes que buscan ganarse un lugar en el Verdinegro

nico jorquera

Nicolás Jorquera – 20 años, delantero

El “9” de área que más ruido hizo en 2025. Explosivo, con olfato goleador y un paso formativo que incluyó clubes sanjuaninos, una escala corta en Racing y un regreso que lo potenció. Marcó 14 goles y 5 asistencias entre Reserva y Cuarta. Es su primera pretemporada con Primera.

MATIAS SANCHEZ

Matías Sánchez – 20 años, lateral derecho

Producto puro de la cantera verdinegra. Todo el 2025 lo jugó en Reserva, consolidándose en el lateral. Rápido, firme en la marca y con proyección. Busca convencer a Martos para meterse en la rotación.

IGNACIO BARAONA

Ignacio Baraona – 20 años, volante central

Otro surgido del club. Alternó entre Cuarta y Reserva durante 2025. Ordenado, simple para jugar y con buena lectura táctica. Primera experiencia fuerte con el plantel mayor.

NESTOR YEPSIN

Néstor Yevcin – 20 años, volante

Volante del club que en 2025 jugó en Cuarta. Inteligente para ocupar espacios, buena dinámica y proyección. Es una de las apuestas a largo plazo.

santiago pereyra

Santiago Pereyra – 19 años, defensor central

Uno de los más jóvenes del grupo y en su segunda pretemporada con Primera. En 2025 jugó todo el año en Reserva. Zaguero con buen porte, anticipo y salida limpia.

SaveClip.App_536003223_17849481987538744_6198233300083350692_n

Francisco Valenzuela – 20 años, arquero

Todo el 2025 atajó en Reserva. Ya estuvo en la pretemporada del ascenso en 2024 y vuelve a tener una chance en el primer equipo verdinegro. Reflejos, buen juego de pies y voz de mando.

Nahuel tejada

Nahuel Tejada – 22 años, mediocampista / media punta

Es uno de los pocos que tiene contrato profesional, jugó en Primera Nacional y ya suma varias pretemporadas con el plantel mayor. En 2025 entrenaba con Primera y jugaba en Reserva. Polifuncional, con llegada y cambio de ritmo.

JOAQUIN SOTOMAYIR

Joaquín Sotomayor – 22 años, mediocampista

Riojano, pero formado en la cantera de San Martín. Tiene contrato. Entrenaba con Primera y bajaba a sumar minutos en Reserva, igual que Ignacio Flores. Dinámico, agresivo en la presión.

607977558_122309490806010205_5747147155778607214_n

Tomás “Monito” Romero – 21 años, delantero

Llegó a mitad de 2025 desde Trinidad. Jugó dos partidos en Reserva y alternó en el banco. Con pasado en Desamparados -llegó a disputar el Regional-, Romero encara su primera pretemporada con Primera buscando hacerse un lugar.

428704325_1487439155513932_3490007397183724540_n

Gonzalo Lucero – 22 años, lateral izquierdo

Pasado en All Boys y un 2025 donde entrenó con Primera, debutó y sumó rodaje en Reserva. Lateral potente, con ida y vuelta y buen pie. Otro que ya sabe lo que es el ritmo del plantel mayor.

maxi galvan

Maximiliano Galván – 24 años, volante

Participación destacada en la Copa Proyección 2025, contrato profesional y un partido en Primera Nacional. Volante de despliegue, buen remate y personalidad. De los más grandes de la camada.

487886405_18473126209066480_5729388442267434692_n (1)

Ignacio Flores – mediocampista

Jugador de Reserva en 2025, con pretemporadas previas en el plantel mayor. Tiene minutos en Primera Nacional, aunque sin rodaje en Primera División. Mucha técnica y conducción.

559932115_18432998479103651_6553481319013909010_n

Lautaro Agüero – 22 años, extremo

El “Ardilla”, veloz y desequilibrante. Formado en Colón Junior, donde fue campeón del oficial 2023. Llegó a San Martín el año pasado. Vertical, encarador y con mucho uno contra uno.

lucas acosta

Lucas Acosta – delantero

Otro de los talentos que ya pisó fuerte. En 2023, con 17 años, debutó en Primera Nacional. En 2024 marcó un gol en el torneo que lo tuvo como parte del plantel del ascenso. En 2025 sumó minutos en Primera División ante Platense. La última temporada jugó mucho en Reserva. Tiene potencia, oportunismo y experiencia pese a su juventud.