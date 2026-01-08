San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

San Martín comienza a transitar un nuevo camino en la Primera Nacional y lo hará con el respaldo de su gente. Tras dejar atrás el descenso sufrido en el estadio José María Minella, el Verdinegro se prepara para su estreno como local en el torneo del ascenso, en un partido que marcará el inicio formal de una nueva ilusión en Concepción.

El equipo dirigido por Ariel Martos saltará al campo de juego del Hilario Sánchez el sábado 14 de febrero a las 19.30 horas, en lo que será su primera presentación en casa dentro de la categoría. Un duelo cargado de expectativas, no solo por el rival de turno, sino por el contexto y la obligación de volver a la máxima categoría.

Cuando todavía faltan que lleguen refuerzos, la idea de Martos es un plantel que mezcla experiencia y caras nuevas. El elenco sanjuanino apunta a hacerse fuerte como local, una condición clave para pelear arriba en una divisional exigente. El Hilario volverá a ser el escenario donde el equipo intente construir su identidad y comenzar a dejar atrás el sabor amargo de la última temporada.

Vale recordar, que San Martin jugará con Chacarita en el debut de la categoría. Al fin de semana siguiente, así irá la segunda fecha: