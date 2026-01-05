martes 6 de enero 2026

Palabra autorizada

Matías Borgogno, entre la ilusión y su futuro: "San Martín tiene que volver a donde se merece"

El capitán verdinegro habló tras el primer día de pretemporada, se refirió al golpe del descenso, al nuevo proceso que se inicia y fue claro al despejar rumores sobre una posible salida.

Por Antonella Letizia
WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.20.45 (1)

Matías Borgogno volvió a ponerse los guantes en Concepción y su figura volvió a ser referencia. Luego del primer día de pretemporada en el Hilario Sánchez, el arquero y capitán de San Martín tomó contacto con la prensa y dejó una muestra de compromiso e ilusión, en un momento sensible para el club tras el descenso y el inicio de una nueva etapa.

El arquero verdinegro reconoció que el golpe de la temporada pasada todavía duele, pero remarcó la importancia de mirar hacia adelante y renovarlo con la nueva energía que traen los refuerzos: "Hay que ser protagonistas porque San Martín tiene que volver a donde se merece", expresó.

En medio de los rumores sobre su continuidad, Borgogno fue claro. "Lo único que sé, es que todavía tengo contrato con San Martín. Yo estoy entrenando al cien por ciento. Veremos lo que se da en el futuro, pero hoy estoy focalizado en lo que tengo", aseguró, dejando en claro que su cabeza está puesta en el arranque de la pretemporada y en el nuevo proceso.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2008344231148912695&partner=&hide_thread=false

