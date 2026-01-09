viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio abreviado

Condenaron a un hombre de Pocito por golpear y amenazar de muerte a su ex pareja

A través de un juicio abreviado, Alejo Daniel Yuayder fue sentenciado a 7 meses de prisión de cumplimiento condicional. Durante el allanamiento en su domicilio, la policía secuestró una escopeta y una carabina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Una joven madre vivió una pesadilla en su propia casa cuando su ex pareja, Alejo Daniel Yuayder, irrumpió de forma violenta, la agredió físicamente frente a sus hijos y amenazó con matarla de un "escopetazo". Tras una investigación de la UFI CAVIG, el sujeto fue condenado mediante juicio abreviado por lesiones, amenazas y la tenencia ilegal de armas que escondía en su domicilio.

Lee además
Momento en el que el ladrón fue captado con la farola al hombro en La Bebida, Rivadavia.
Sin escrúpulos

Poco iluminado: captan a un ladrón mientras roba una farola de una plaza en La Bebida
Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)
Caucete

Intentó robar un cajón de uvas y lo atraparon en un descampado: ahora debe pagar $20.000 y trabajar gratis

El hecho principal que desencadenó la causa ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025. Alrededor de las 17:00 horas, Yuayder se presentó en la vivienda de la víctima, ubicada en el departamento de Pocito, mientras ella compartía la tarde con su familia.

Según consta en el legajo judicial, el agresor comenzó a proferir insultos irreproducibles y reclamos por supuestos audios. Para evitar que sus familiares presenciaran la escena, la mujer le pidió que ingresaran a una habitación. Lejos de calmarse, Yuayder inició un violento ataque físico: la tomó del cabello, la arrojó repetidamente sobre la cama y le propinó golpes de puño en el rostro, brazos y piernas.

Antes de retirarse, el condenado destruyó el teléfono celular de la víctima lanzándolo contra el suelo y lanzó una dura advertencia de muerte: "Si fuera por mí, traía el rifle y te daba un escopetazo".

Tras la denuncia, el pasado 5 de enero de 2026, personal policial y de la Unidad Fiscal realizaron un allanamiento en el domicilio del agresor, en las inmediaciones de calle Vidart, entre 9 y 10. El operativo resultó positivo, lográndose el secuestro de: una escopeta marca Centauro y una carabina marca Mahely calibre .22.

Ninguna de las armas contaba con la autorización legal correspondiente, lo que agravó la situación procesal del imputado.

Mediante un acuerdo de Juicio Abreviado, el tribunal resolvió condenar a Alejo Daniel Yuayder a la pena de 7 meses de prisión de ejecución condicional (en libertad bajo reglas de conducta).

Los delitos por los cuales fue hallado culpable son: Lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometidas en contexto de violencia de género, amenazas simples, daño y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Además de la pena de prisión, el juez impuso reglas de conducta por el término de 2 años, que incluyen la prohibición absoluta de acercamiento a menos de 50 metros de la víctima y la prohibición de cualquier tipo de contacto (físico, telefónico o por redes sociales). Asimismo, se ordenó el decomiso de las armas secuestradas para su posterior destrucción.

Seguí leyendo

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

El conmovedor pedido por la salud de una policía sanjuanina que enfrentó un incendio para ayudar

Salió a defender a su expareja e hijo y terminó herido: los pormenores de la gresca en Santa Lucia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

¿Un acto de venganza?: una mujer de Chimbas, presa tras intentar desvalijarle la casa a una vecina

Empleada doméstica aprovechó un descuido de su patrona, le robó más de $100.000, la descubrieron y terminó detenida en Chimbas

Atacó a un vecino con un hierro y luego lo apuñaló: lo detuvieron y el agredido terminó en el Hospital Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido
Judicial

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Raúl Enrique López fue designado presidente interino del EPRE hasta diciembre de 2027.
Designación

Cambio de mando en el EPRE: quién es Raúl Enrique López el nuevo presidente interino

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa video
Tiempo en Chile

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa