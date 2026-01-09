viernes 9 de enero 2026

Caucete

Intentó robar un cajón de uvas y lo atraparon en un descampado: ahora debe pagar $20.000 y trabajar gratis

El hecho ocurrió en una finca y fue descubierto por el casero del lugar. El acusado recibió una suspensión de juicio a prueba por un año, con tareas comunitarias, una reparación económica y restricciones de conducta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viñedo de uva orgánica en Pocito, San Juan (gentileza: Fabril Alto Verde)

Un insólito intento de robo se registró en una finca del departamento Caucete y terminó con uno de los involucrados detenido tras una breve persecución por un descampado. El hecho ocurrió el pasado 7 de enero, alrededor de las 13.20, cuando un hombre ingresó sin autorización al predio rural junto a otro sujeto, con la intención de llevarse uvas de los parrales.

Según la investigación, ambos alcanzaron a cortar fruta y a llenar un cajón de unos 10 kilos, valuado en aproximadamente $13.000. La maniobra fue advertida por el casero de la finca, quien dio aviso a la Policía. Al arribar los efectivos y realizar recorridas por la zona, uno de los sospechosos logró escapar, mientras que el otro fue interceptado cuando intentaba huir por un descampado lindero, tras descartar el cajón con las uvas a pocos metros del lugar.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal y fue caratulada como robo en grado de tentativa. Finalmente, la Justicia resolvió otorgarle una suspensión de juicio a prueba por el término de un año, durante el cual deberá cumplir 90 horas de trabajo no remunerado en el municipio más cercano a su domicilio, abonar una reparación simbólica de $20.000 a una entidad benéfica y respetar medidas de conducta, como la prohibición de acercarse al domicilio de la finca y de realizar actos molestos o perturbadores.

Si cumple con todas las condiciones impuestas, el imputado evitará llegar a juicio.

