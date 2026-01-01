Indignación en Rivadavia: en segundos robaron $100.000 en ropa del interior de un auto

Una vecina de San Juan realizó una denuncia pública a través de redes sociales luego de sufrir un robo en el departamento Rivadavia, donde delincuentes se llevaron bolsas con ropa infantil recién comprada, valuada en cerca de 100 mil pesos. El hecho ocurrió en plena vía pública y en cuestión de minutos.

Hermanas asaltadas Dos abuelas fueron atacadas por encapuchados en su casa en Pocito y sufrieron el robo de $3.000.000 y joyas

Según relató la damnificada, el episodio se registró alrededor de las 12.50 sobre avenida Libertador General San Martín, antes de calle General Espejo. De acuerdo a su testimonio, ella y su madre descendieron del auto por unos instantes y, aunque el vehículo había sido cerrado con seguro, uno de los vidrios no llegó a cerrarse completamente, situación que fue aprovechada por un hombre para cometer el robo.

image

El ladrón se llevó dos bolsas con prendas de una tienda infantil, ropa que estaba destinada a los niños de la familia para las fiestas de Año Nuevo. “Fue un descuido de segundos y nos arruinó todo”, expresó la mujer, quien manifestó la angustia e impotencia que vivieron tras el hecho.

La víctima indicó que el sospechoso quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y de comercios cercanos. Según esa información, se trataría de un hombre que vestía remera blanca y pantalón negro. La denuncia ya fue radicada en la Comisaría correspondiente y se encuentra en trámite.

Finalmente, la familia pidió colaboración a la comunidad para evitar la compra de esa mercadería si llegara a ser ofrecida en redes sociales, grupos de venta o en la vía pública, ya que se trataría de ropa robada. Además, solicitaron difundir el caso para impedir que el autor del hecho pueda comercializar los productos sustraídos.