Entraron a robar en Navidad y terminaron condenados: un mes de cárcel y una unificación de 3 años y medio

Un intento de robo registrado en plena Navidad terminó con condenas efectivas para los responsables. El hecho ocurrió el jueves 25 de diciembre, minutos antes de las 18hs, cuando Chacón Andrés y Jofré Raúl ingresaron a una vivienda ubicada en calle Lemos, entre calles 6 y 7, en Pocito.

Según fuentes policiales, para acceder al lugar, los sujetos dañaron un alambrado perimetral que limita con un lote descampado y, una vez en el fondo de la propiedad, escalaron una pared de la vivienda con la intención de sustraer una lámpara LED del techo. Si bien no lograron retirarla, pero provocaron daños en el revoque, cuyos restos quedaron en el piso.

Durante la maniobra, los intrusos sustrajeron un foco, desconectaron otro foco junto con su portafoco en el sector del parrillero, dejando el cable cortado, y finalmente se llevaron dos mangueras.

Toda esta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propietaria, conectadas a una aplicación con alerta de movimiento, que dio aviso al yerno de la damnificada. De inmediato se realizó el llamado al 911 y personal policial se hizo presente en la zona.

Al recorrer las inmediaciones, los efectivos observaron a dos personas con características coincidentes, que incluso se estaban cambiando las remeras. Primero fue aprehendido Chacón Andrés y, a pocos metros, Jofré Raúl, quien intentó darse a la fuga.

Ambos quedaron vinculados al procedimiento especial de flagrancia. Jofré Raúl fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo, con prisión preventiva y reincidencia. En tanto, Jofré Walter recibió la misma condena de un mes de prisión efectiva, también con prisión preventiva y reincidencia, que fue unificada con una condena anterior, quedando una pena única de 3 años y 6 meses de prisión.