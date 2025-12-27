sábado 27 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sanciones

Entraron a robar en Navidad y terminaron condenados: un mes de cárcel y una unificación de 3 años y medio

El hecho delictivo ocurrió el 25 de diciembre por la tarde en una vivienda de Pocito. Dos hombres fueron sorprendidos a tiempo y la Justicia resolvió el caso en juicio abreviado, con penas de cumplimiento efectivo y prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un intento de robo registrado en plena Navidad terminó con condenas efectivas para los responsables. El hecho ocurrió el jueves 25 de diciembre, minutos antes de las 18hs, cuando Chacón Andrés y Jofré Raúl ingresaron a una vivienda ubicada en calle Lemos, entre calles 6 y 7, en Pocito.

Lee además
un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de julio
¿Cuánto le dieron?

Un sujeto fue condenado por robar $1500, un celular y una tenaza de una casa de 9 de Julio
la infinita cantidad de billetes que les secuestraron a los hermanos condenados por un robo en rivadavia
¡Sorprendente!

La infinita cantidad de billetes que les secuestraron a los hermanos condenados por un robo en Rivadavia

Según fuentes policiales, para acceder al lugar, los sujetos dañaron un alambrado perimetral que limita con un lote descampado y, una vez en el fondo de la propiedad, escalaron una pared de la vivienda con la intención de sustraer una lámpara LED del techo. Si bien no lograron retirarla, pero provocaron daños en el revoque, cuyos restos quedaron en el piso.

Durante la maniobra, los intrusos sustrajeron un foco, desconectaron otro foco junto con su portafoco en el sector del parrillero, dejando el cable cortado, y finalmente se llevaron dos mangueras.

Toda esta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propietaria, conectadas a una aplicación con alerta de movimiento, que dio aviso al yerno de la damnificada. De inmediato se realizó el llamado al 911 y personal policial se hizo presente en la zona.

Al recorrer las inmediaciones, los efectivos observaron a dos personas con características coincidentes, que incluso se estaban cambiando las remeras. Primero fue aprehendido Chacón Andrés y, a pocos metros, Jofré Raúl, quien intentó darse a la fuga.

Ambos quedaron vinculados al procedimiento especial de flagrancia. Jofré Raúl fue condenado a un mes de prisión de cumplimiento efectivo, con prisión preventiva y reincidencia. En tanto, Jofré Walter recibió la misma condena de un mes de prisión efectiva, también con prisión preventiva y reincidencia, que fue unificada con una condena anterior, quedando una pena única de 3 años y 6 meses de prisión.

Temas
Seguí leyendo

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Pasará cuatro meses en el Penal por robar una prenda en un local de lencería

Luego de dos meses, dieron con una motocicleta robada en Chimbas

Golpe a una distribuidora: un ladrón trepó más de dos metros y se robó 20 cajones de Coca y 8 de cerveza

Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión condicional por robar en una escuela de Rawson

El ladrón que hizo equilibrio en una ventana de una heladería de Capital para robar, condenado y enviado al penal

Santa Lucía: estuvo arrestado por una contravención, lo soltaron y a los minutos robó cerca de una comisaría

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violenta agresion en capital: se enojo por un par de cubiertas que compro y destrozo el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los de ejemplares de gato andino, conocido también como fantasma de Los Andes, captados por trabajadores mineros en Iglesia. Imagen: Eco del Viento
Inesperado

El "fantasma de Los Andes" apareció en una zona de San Juan en la que no era buscado

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado
SMN

Tormentas y ráfagas intensas: así estará el tiempo en San Juan este sábado

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos
A lo "Relatos Salvajes"

Violenta agresión en Capital: se enojó por un par de cubiertas que compró y destrozó el local a barretazos

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón
Imágenes sensibles

Si tenés vértigo, no la veas: la foto a varios metros de altura que tomaron durante el rescate en la antena de Radio Colón

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos
Siniestro vial

Colectivo chocó contra un pilar por el pavimento mojado y dejó heridos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Sanciones

Entraron a robar en Navidad y terminaron condenados: un mes de cárcel y una unificación de 3 años y medio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: una mole veinticinqueña, el gran alma de un pueblo

Imagen ilustrativa.
En plena Navidad

Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión condicional por robar en una escuela de Rawson

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra
A tener en cuenta

Los tres errores más comunes a la hora de cruzar la Aduana del Paso de Agua Negra

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia
Un crack

Darío Barassi en San Juan: el emocionante recuerdo de su infancia