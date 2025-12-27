sábado 27 de diciembre 2025

Dolor

Tristeza en Caucete por un vecino que se descompensó y murió mientras jugaba al fútbol

La comunidad de El Rincón se encuentra consternada por la pérdida de uno de sus vecinos más entrañables. Sus compañeros intentaron auxiliarlo en la cancha, pero lamentablemente no logró llegar con vida al hospital, dejando un profundo vacío entre quienes lo conocían.

Por Redacción Tiempo de San Juan
605505706_25991521517106543_684097839883502071_n

La comunidad de El Rincón, en Caucete, se encuentra consternada tras el repentino fallecimiento de "Toby Rojo", un vecino muy querido por todos. Según informó el periodista Ariel Rodríguez en sus redes, el hombre disfrutaba de un partido de fútbol, cuando de repente sintió un fuerte dolor en el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital departamental, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

El impacto de la noticia se hizo sentir de inmediato entre familiares, amigos y vecinos, quienes se acercaron al hogar de la familia para expresar sus condolencias y acompañarlos en este momento difícil. La partida de Toby ha generado un profundo vacío en el corazón de quienes lo conocieron.

Quienes compartieron tiempo con él recuerdan a Toby por su simpatía, humildad y carisma, que lo convirtieron en un referente querido en El Rincón.

